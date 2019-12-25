美股周二收盤呈現小幅漲跌，台股在外資放假，量能萎縮下，台積電(2330)今早在平盤附近盤整，但在下午一點前翻紅，帶動台股同步向上，雖最後一盤多空拉鋸，台股收盤仍漲了31點至12008點，成交值萎縮至906.9億元。

耶誕節前夕，美股提早收盤，收盤四大指數漲跌不一，漲跌幅介於-0.13%~0.27%，那斯達克續創新高。科技股漲跌互見，AMD上漲2.38%表現最佳，高通、APPLE小幅收紅，台積電ADR下跌約0.5%。

美股仍在高檔，但部分外資放假，量能縮減，台股加權指數小幅震盪，人氣指標國巨(2327)領軍被動元件族群續強；特斯拉概念股由貿聯-KY(3665)、美琪瑪(4721)等全面強攻，台股由題材股接棒力撐人氣及指數。

台積電在上周四除息2.5元呈現貼息後，本周以來股價呈現整理，本周外資對台積電呈現小幅買賣超的情況，台積電今早股價在平盤332元附近狹盤；股王大立光(3008)今日小漲，多頭指標聯發科(2454)續強，台股電子股指數收盤小漲。金融股在國泰金(2882)、富邦金(2881)小跌，金融股指數同步走跌。

美國電動車大廠特斯拉周二股價續漲6.03美元至425.25美元新高，漲幅1.44%，帶動台灣供應鏈聯袂衝刺，美琪瑪、康普(4739)、貿聯-KY、和大(1536)等指標股強攻。另外，產業景氣回春及報價看漲的國巨(2327)領軍，被動元件股華新科(2492)等續強。

回顧周二在聖誕節前夕，亞洲股市普遍量縮震盪。台股因台積電等權值股表現弱勢，加權指數收低，呈現黑K棒；今日隨台積電拉尾盤，台股再度站回一萬兩千點關卡；本周三個交易日，台股震盪，呈現一紅一黑再一紅的走勢。台股今日收高，站回五日線，後市仍待量能增加帶動多頭續攻。

整體而言，台股短期強勢整理，表現仍相對亞股強勢，若美股續強，外資歸隊，有利台股在大選前持續強勢整理之格局。

(時報資訊)