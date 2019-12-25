口腔癌為我國青壯年男性最常見的癌症之ㄧ，在男性癌症發生率和死亡率皆排名第4名。依據國民健康署歷年癌症登記資料顯示，男性口腔癌每年發生個案人數自民國90年的3,266人逐年增加至105年的7,144人，累計逾8萬人發生口腔癌；其中30至64歲中壯年即高達8成，發生年齡中位數為56歲；又根據107年死因統計結果分析，罹患口腔癌死亡者的平均壽命僅59歲，平均生命年數損失為14.4年。

嚼檳榔時粗纖維會不斷磨損口腔黏膜，傷口不斷結疤又被磨損，累積一段時間會造成口腔纖維化而難以張口，變得無法正常進食。

目前許多研究已經證實，嚼檳榔不但增加口腔癌風險，長期下來還會危害全身健康，如食道癌、心血管疾病、腸胃系統疾病、腎功能受損與肝硬化等，且男性嚼食檳榔，下一代容易提早得到代謝症候群；孕婦嚼食檳榔則容易導致流產、早產、寶寶出生體重過輕及短小等問題等，因此嚼食檳榔可說是百害無一利。

所以說，戒除檳榔對於自身的健康有益之外，以檳榔或菸品每包100元，每天1包估算，每年更可以省下3萬6,500元。

使用檳榔、菸品、酒是我國口腔癌個案發生的主要原因，研究指出同時使用檳榔、菸品、酒的民眾相較沒有前述習慣者，罹患上呼吸消化道癌症(口腔、咽、喉及食道)風險高10.5倍；而研究證實，定期接受口腔黏膜檢查，可降低有嚼檳榔或吸菸習慣的男性26%死亡風險；WHO也指出吸菸者若在30歲、40歲、50歲或60歲戒菸成功，預估可分別延長10年、9年、6年或3年的壽命。

口腔癌是目前最容易預防的癌症，國民健康署王英偉署長提醒，「拒絕檳榔、菸、酒」、「定期篩檢」、「即早治療」，即可遠離口腔癌威脅，建議30歲以上有菸檳習慣的民眾，應定期攜帶健保卡至健保特約的牙科、耳鼻喉科醫療院所接受檢查，及早戒除使用檳榔、菸品習慣，以降低口腔癌的發生。

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(中時電子報)