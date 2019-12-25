2020總統大選進入倒數階段，第二場總統政見發表會今（25）日在中視登場。依據抽籤號次，發言順序為宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文。

輪到宋楚瑜上台發言時，對於民進黨立院黨團將在立法院強硬修法通過的《反滲透法》，宋楚瑜呼籲蔡英文總統應對權力有所節制、不要只有選舉算計。

(中時電子報)