政見會／宋楚瑜再批蔡強推反滲透法 不能只有選舉算計 14:332019/12/25 中時電子報 李俊毅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 親民黨總統候選人宋楚瑜。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020總統大選進入倒數階段，第二場總統政見發表會今（25）日在中視登場。依據抽籤號次，發言順序為宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文。 輪到宋楚瑜上台發言時，對於民進黨立院黨團將在立法院強硬修法通過的《反滲透法》，宋楚瑜呼籲蔡英文總統應對權力有所節制、不要只有選舉算計。 (中時電子報) #宋楚瑜 #反滲透法 #選舉算計 #發言 #政見會 也許您會感興趣 推薦閱讀 批反滲透法是特務治國 馬轟：惡法不要訂！ 14:412019/12/21 政治 陸批反滲透法 綠色恐怖捆綁台灣 04:092019/12/22 焦點新聞 藍委點名台企聯 恐淪滲透來源 00:572019/12/22 政治要聞 馬指特務治國 定有冤假錯案 00:572019/12/22 政治要聞 反滲透法通過 高孔廉憂海基會停擺 04:102019/12/24 話題觀察 他驚爆韓宋民調或將黃金交叉 遭鍾小平狠打臉 09:282019/12/24 政治 郭台銘悔退選 宋楚瑜：先讓老師傅打好基礎 撥亂反正 13:252019/12/24 政治 第二場政見會 蔡主打政績願景 「不會像韓市長」 09:332019/12/25 政治 強推反滲透法 學者質疑扣韓帽子沒收選舉 12:212019/12/25 政治 張顯耀：反滲法將使兩國論死灰復燃 12:432019/12/25 政治 政治熱門新聞 台中最新民調出爐 網震撼：顏寬恆無法想像！ - 政治 韓國瑜上《博恩》 韓粉：看得心好痛！ - 政治 韓首度上博恩 網看完數據驚呼：好可怕！ - 政治 韓上博恩風向逆轉？韓黑開嗆：去這節目再說！ - 政治 獨／民進黨網軍內鬥 造成消息走漏 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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