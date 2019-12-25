第二場總統政見發表會今（25）日登場，蔡英文第一輪發言砲火猛攻韓國瑜，也談到台灣經濟。第二輪蔡英文再次回應韓國瑜。

蔡英文說，以為韓國瑜今天會實實在在說政策，但仍在捕風捉影，謝謝他肯定單純善良，但其實自己也蠻能幹的，也實實在在做事，成功將台灣經濟翻轉，成為亞洲四小龍第一名。

韓國瑜常說，不在乎冷冰冰的民調，重要的是熱呼呼的民心。蔡英文說，對於上禮拜上萬人上街罷韓，這些就是「熱呼呼的民心」，不就是韓市長在意的嗎？

針對韓國瑜批評民進黨執政下的苦、忙、翻、亂四個年度代表字，蔡英文反駁說，2016的苦是因為國民黨執政末期失能；2017的忙是因為國際情勢轉變；2018的翻是因為我們開始翻轉情勢；2019的亂是因為一個背棄承諾的市長走出來引起社會紛亂。

對於宋楚瑜大力批評年底可能會通過的《反滲透法》，蔡英文指出，《反滲透法》已經討論了一段時期，去年六月澳洲通過《反外國干預法》，英國現在也要修改《間諜法》，許多的民主國家都在立法防堵中國滲透跟對內政干預。

蔡英文說，台灣直接面對中國的威脅跟滲透，但國內有些人把這個建構民主防衛網機制視為挑釁、視為一種戒嚴，這是負面不可取的看法。如果把反滲透法說成挑釁、戒嚴，北京會很欣慰，但國際社會覺得不可思議。

蔡英文強調，要反對《反滲透法》也可以，但請指出草案中哪個一個滲透的行為是不需要禁止？不需要處罰？請具體說明，不要只有空洞形容詞。與其針對要不要有《反滲透法》，不如在具體審議過程中來討論，不需要口水、不需要扣帽子，「我相信在立法院大家坐下來好好談，是有時間空間給大家討論。」

對於空汙，民進黨將全力推動綠能。蔡英文提到，重啟核四將會變成「用命發電」，下階段將會繼續推動能源轉型，到2025年，綠能將能達上兆產值，也會增加許多工作機會。

蔡英文批說，因為國民黨長期錯誤且怠惰的政策，才會導致一直以來的嚴重空汙，但現在卻把帳算在民進黨身上，這其實很不公平，也要國民黨記得，批評之前要想想以前的表現，同時也不要忘了，中火的10部發電機組，都是國民黨蓋的。

(中時電子報)