2020總統候選人第二場電視政見發表會

第二場總統候選人政見發表會今天下午2時登場。國民黨總統候選人韓國瑜第一輪痛批總統蔡英文被架空，直言這才是台灣真正的危機。韓國瑜批罷韓遊行非民主常態，質問蔡英文，民進黨扮演什麼角色？

韓國瑜首先質問蔡英文，特偵組成立不成立？此外，韓國瑜提及罷韓大遊行，為何香港人、外國人、外縣市的人罷韓，為什麼不是高雄市民罷韓？他說若是反韓大遊行沒話說。他轟幾十萬人上街頭修理他，他說這不是民主常態、不是民主規範，他認為蔡英文應該糾正罷韓團體，才是總統高度。他也質疑在這場罷韓遊行中，民進黨扮演的是什麼角色？

韓國瑜表示，要思考政府是什麼角色，他說背上的骨頭若是歪的，就會內臟不舒服。他認為政府要創造非常好的環境，台灣人的聰明、努力，企業會飛翔，怕的是當企業快速進步，官僚體系本位主義思考，妨礙國家進步。韓國瑜說要建立有效的官僚體系，政府一定要當企業界的好朋友，不能高高在上管制他們，如果政府跟企業界成長，台灣經濟發展會讓大家刮目相看，政府不能當絆腳石，應該當加速器，陪著一起成長，這是總統跟政務官要有的概念，不能高高在上、不能作威作福，要幫人民做牛做馬。

(中時電子報)