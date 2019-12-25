新竹市立動物園將全新開園，動物風的「動物狂想曲」28和29日將在市府前廣場登場，邀請戽斗星球、企鵝家族、麗莎與卡斯柏等卡通明星帶動唱跳，還有原創兒童劇，現場打卡分享就送動物園限定版米米花，歡迎大小朋友一同來歡慶。

市府交通處指出，2天活動將進行部分路段封街，交維管制時間28日9時至19時，29日9時至23時，封閉路段為中正路、英明街及中央路，中山路、中正路及大同路封閉雙向車道。建議外地遊客可搭乘台鐵至新竹火車站下車，騎乘Youbike或步行至新竹市政府。

文化局表示，「動物狂想曲」規畫4場兒童劇、6場卡通明星見面會、3種DIY體驗活動、動物大考驗問答，還有限量紀念品，讓大小朋友在2019年留下歡樂及美好的回憶。

28日上午10時30分由大紅桔劇場開場，帶來「啊！有動物」兒童劇，下午3時30分，還有好玩的劇團與新竹交響管樂團帶來原創兒童音樂劇「動物狂歡節」。

對手作有興趣的民眾，可參加動物園REBORN明星動物紙河馬及限量版動物湯圓DIY，報名資訊請追蹤新竹市新鮮事及文化局臉書。

現場會提供動物園REBORN塗鴉彩繪紙，每日限量2000份，千萬不要錯過。周邊還有KK窯烤等造型攤車共襄盛舉。

(中時 )