主持人、監察人、親民黨的候選人宋先生、國民黨的候選人韓先生，電視機前面的觀眾朋友，看網路直播的朋友們，全體國人同胞，大家午安，大家好。

在今天的第一輪的政見會，我想談一下台灣的經濟。上個星期的政見會上，韓市長曾經提到世界忘記台灣，我有提醒他說，事實上是他自己忘記了世界。

世界不可能忘記台灣，也不會忘記台灣，因為台灣確實是很重要的國家。我們是全球第二十一大經濟體，也是第十八大的貿易國家，國際半導體供應鏈也是以我們為核心基地。國際經濟論壇曾經肯定我們是「四大創新王國」之一，總體經濟穩定度是世界第一名。

台灣正在大海裡乘風破浪，勇往直前，韓市長卻坐在浴缸裡面，把他當作是一個大海。

韓市長曾經批評台灣經濟不好，但對於統計數據的解讀，卻是令人覺得不解，甚至於覺得不知其所以。

比如您提到三十歲以下的人，可以支配的所得，比二十年前差，可是，可支配所得最低的時候，就是過去國民黨執政的八年的時間。這幾年因為經濟好轉，加上加薪減稅、各項輔助措施，三十歲以下的可支配所得，已經逐漸上升。

從另一個標準來看，實質總薪資在我們執政期間，成長的幅度，遠遠超過前一個政府執政的八年。即使加上通貨膨脹的因素，仍然超過20年前的水準。

韓市長也提到今年前三季，上市公司收益衰退，這也是一個錯誤解讀。今年前三季，上市公司的稅前淨利是1.4兆元，是歷史上第三高，歷史上第一高在前年，歷史上第二高在去年，歷史上前三高都是在我的總統任內。

歷史上的第一高，在前年，歷史上的第二高，在去年，歷史上的前三高，都是在我的總統任內。

韓市長也說到，今年十月連續十二個月出口負成長景氣黃藍燈，但是在美中貿易戰的影響之下，全世界所有的國家受的影響，我們挺住壓力，在四小龍之中表現最好。更何況十一月的出口，已經是正成長3.3％，我們的出口表現相對抗跌，再加上台商、外商看好台灣持續加碼投資台灣，第三季經濟成長率已經達到2.99％，比韓國、新加坡、歐盟、美國、日本都要好，這充分的展現出來，我們台灣經濟的韌性。

韓市長對經濟比較沒有涉獵，因此很倚重你的國政顧問團，不過您的顧問團卻是當年的633團隊，2016年他們把政府交給我的時候，是經濟連三季負成長，全年保一都有問題。那麼我接手到現在連續十四季的正成長，未來還會繼續的成長，我們從四小龍的最後一名，到現在是第一名了。

那麼韓市長還是沿用舊的團隊舊的模式，我實在不知道說，台灣人民要如何來發大財。我們再來談談區域經濟整合，韓市長有提到RCEP和CPTPP的事情，我要特別說，中國不斷的阻撓我們參加國際社會，這一點，我想韓市長也都很清楚，就算接受了所謂的九二共識，中國也不會住手，所以就這件事情我們不要太天真以對。

至於我們尋求CPTPP的努力，我們從來沒有停止過，相信以台灣經濟自由化的程度。我們是有機會參加CPTPP第二輪的談判，韓市長不斷的說，沒有參與這些區域經濟整合，所以就沒有辦法享受關稅的優惠，因此沒有未來。我要告訴韓市長，這件事是錯得，最臺灣出口獨立的是資通訊產品，這是因爲我們是WTO的會員，也簽署了ITA資訊科技協定，所以相關的資通訊產品都免關稅。

因此我們對RCEP國家出口有七成以上免關稅，CPTPP國家有八成以上也是免關稅。作為一個總統候選人，應該要有這樣的基本認知。再加上我們仍然和幾個國家有FTA，因此我們出口總值六成是免關稅的。

因為政治因素，我們一時沒辦法加入區域的經濟整合，簽署FTA，當然是一種遺憾。但這不是世界末日，全力突圍才是關鍵。在美中貿易的衝突當中，台灣的表現，比簽了許多FTA的國家，其實我們表現還更好，可以看出台灣經濟的韌性。你居然把台灣和北韓相比，真是一個非常錯誤的類比。

各位，台灣經濟的韌性，不是因為運氣好，而是因為這幾年，政府在變動的局勢中，抓住了對的方向。為了讓台灣的經濟走向世界，未來我們還要做很多努力。

首先，我們要持續強化台灣和其他國家的經貿關係連結。我們和新南向國家中最大經濟體：印度和越南，最近都簽署新版投資保障協定（BIA）。未來，我們會和更多的國家簽署類似的協定。最近美國眾議院有高達161位眾議員，致函美國貿易代表，呼籲啟動台美雙邊貿易協定（BTA）談判，我們將持續努力，希望在不久的將來，可以啟動台美雙邊貿易談判。

我們對新南向國家，要建立新的供應鏈的關係。台商投資當地，開始生產，也必然會向台灣進口零組件，也會帶動台灣出口的成長。

在經濟發展方面，我們在2016年所啟動的經濟發展新模式，我們要推出2.0版；我們也規劃了一個落實，六個目標。

一個落實是，我們會全力落實這一波投資潮，所帶來的兆元投資，這些投資將帶來強勁的成長動能。投資台灣三大方案，以及境外資金回來，明年預計總投資會破兆。再加上半導體大廠擴建，AIoT、AI及5G等建設，還有綠能、前瞻、都更，還有金融業升級等計畫，預計會帶來高達六兆的投資。未來，台灣絕對是投資大爆發，也將會有強勁的成長動能。

我們對未來經濟發展的六個目標，第一，我們要強化AIoT、AI跟5G的應用，將台灣打造成為「亞洲高階製造及研發中心」。

第二，我們要全力發展綠能產業，讓台灣成為亞洲綠能產業的領頭羊，也讓台灣成為「綠色供應鏈」最重要的核心。

第三，我們會適度放寬金融法規，開放更多的財富投資的商品，引來更多的金融人才，吸引更多資金到台灣，把台灣發展成為「亞洲金融資金調度及高階資產管理中心」。

第四，未來，我們會成立「國家融資保證」的機制，解決融資及財務的困難，順利完成重大的投資計畫。

第五，我們對未來產業所最需要的人才，會用更好的制度，吸引更多國內外優秀人才，集結在台灣。

第六，不僅促進經濟發展，更要進一步落實分配正義，讓經濟發展的果實，全民都可以一起共享。除了加薪減稅，強化長照幼托，我們還要透過更多元的社會照顧，來減輕生活負擔。

我們有信心，我們所做的規劃與落實，會鞏固未來20年的經濟發展，這就是台灣的未來。我們也期待，我們的選民可以給我們的努力給予肯定與鼓勵，在1月11日投票給「英德配」，謝謝！

(中時 )