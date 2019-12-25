信用不佳者將無所遁逃。金管會主委顧立雄25日表示，今年推動跨金融機構信用資料交換，研議讓銀行與證券商可查對方的信用負面資料，在聯徵中心多次協調後，希望明年可以上路。

目前如證交所與聯徵中心並未進行資料交換，因此有些投資人已違約交割，還是可以去銀行借款，在銀行已不繳息、產生逾放者，也可能向券商、證金公司或期貨商融資、借貸，形成金融機構間授信管理的漏洞，因此證券業積極爭取可跨業查詢信用負面資料。

顧立雄在聯徵中心資安表揚大會上表示，研議讓銀行業及證券業可以分享查詢不同業別負面信用資料，在聯徵中心多次召集會議研商後，期許這項信用資料交換措施能在明年順利上線，他相信會對銀行業及證券業營運發展都有所助益。

另外，為增加更多授信時可參考的數據，金管會也已指示由聯徵中心去介接政府資訊平台，例如水電瓦斯費繳交紀錄，除強化行為數據應用外，亦有利消費者取得銀行融資。

(工商 )