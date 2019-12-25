黃子佼25日主持華視《超級同學會》，他透露近日與未婚妻孟耿如拍婚紗照，兩人原先打算重回首次進行長時間約會的朱銘美術館拍攝，館方也大方在周一公休日出借，無奈天公不做美，只能臨時換場景，幸好最後順利在兩人首次約會吃飯的FIFI餐廳拍攝，黃子佼笑說：「臨時換場地也好，回到我們第一次吃飯的餐廳，那時兩人還有點生疏，想起來蠻感動的。」

孟耿如其中一套禮服鑲滿珠珠，黃子佼透露她叮嚀自己，「因為地心引力的關係，拍一拍就往下滑，要幫我看一下，露點要說喔。」他笑稱這些「驚險狀況」跟工作時面臨挑戰的心情不太一樣，「拍到後來真的好累，眼睛得炯炯有神，其實整個人很ㄍㄧㄣ。」他忍不住求饒，「拍婚紗我的心得就是，下次不玩了，玩一次就好。」他提及從梳化開始整整拍了9小時，到凌晨1點才結束。

黃子佼（左）與孟耿如感情甜蜜。（摘自黃子佼臉書）

被問穿著婚紗的孟耿如美不美，黃子佼秒回：「美啊！不只100分，她是25000分！」他讚孟耿如很貼心，全程不穿高跟鞋，兩人高度成絕配，「我想說怎麼跟我一般高。」當天孟耿如換了2套禮服，換最多裝的反而是黃子佼，整整換了4套，他笑說：「耿如說我穿白的很好看。」這次婚紗照請蘇益良操刀，主持今年台北跨年晚會的黃子佼，也特別請攝影師拍了一張具備迎接新年意義的照片，屆時會公開。

(中時 )