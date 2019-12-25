第二場2020總統大選政見發表會於今天登場，親民黨總統候選人宋楚瑜質疑蔡英文政府強推反滲透法的作為，和美國60多年前的極端反共麥卡錫主義有差別嗎？他也痛批蔡英文執政確實被派系綁架了。

針對蔡英文在政見會上強調自己的經濟政績，宋楚瑜強調應該注意國際大環境，提醒蔡英文陸美日的合縱連橫對我們沒影響嗎？沒有穩定的兩岸關係我們能突圍嗎？沒看到美國日本跟大陸間的微妙變化，我們能因應嗎？。

宋楚瑜接著質疑，蔡英文在沒有經過行政部門和立法院委員會討論之下，就要求立法院31日通過反滲透法，完全違反程序正義，我們有2百萬台商在大陸，還有大量兩岸間旅遊宗教交流，如果查證不實人人自危，也影響政府威信，此外國家安全要重視，但應該由新民意決定重大立法政策，如果總統無視民主運作原則規範這和60多年前美國共和黨為了打擊民主黨搞出的麥卡錫主義有差別嗎？只要不同意見就被貼上中共同路人標籤，哪有精力真正解決國家問題？蔡英文確實被派系綁架，讓派系決定政策分配走向，今天是行憲紀念日，請珍惜台灣民主，讓每位民眾都不被政治亂帶上帽子。

(中時 )