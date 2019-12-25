陳庭妮是《火神的眼淚》中唯一的女消防員，極力證明自己不輸男性。（公視提供）

林柏宏一改開陽光形象，扮演帶有憂鬱情緒的打火英雄。（公視提供）

劉冠廷在《火神的眼淚》是正義哥，打火救人也要為隊員們爭權益。（公視提供）

公視今天（12月25日）公布與台灣大哥大myVideo聯手，拍攝高規格「消防職人劇」《火神的眼淚》，首波公告的主角名單包括曾獲金鐘獎、金馬獎肯定或提名的實力派演員，包括溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷等人，未來還將公布神秘重量級客串演員。

香港與大陸過去都曾以消防隊員對民眾的救援、同袍間生死與共的故事為主題，推出賺人熱淚的電影，包括謝霆鋒、余文樂、任達華、胡軍主演的港片《救火英雄》，黃曉明、杜江、譚卓今年合作的陸片《烈火英雄》。

公視《火神的眼淚》由冬候鳥電影公司製作，由擅長刻畫人性與關心社會議題的蔡銀娟導演兼編劇，《麻醉風暴2》、《我們與惡的距離》超夯職人劇的金牌監製湯昇榮與同樣身為《火神的眼淚》編劇之一的李志薔共同擔任製作人。

劇情著重在探討台灣消防隊員職場困境、執勤中面臨到的生死瞬間及人性思辨，題材相當特殊且在拍攝技術面將面臨極大的挑戰，救災、救護、火場爆破等具高度危險性的場面都必須一一克服。

為了兼具戲劇性與專業模擬真實火場爆破與視覺特效，該劇請到今年執導短片《肇事者逃逸》入圍台北電影節、戲劇視覺特效經驗豐富的王威翔擔任執行導演，更特地從香港請來《戰狼2》、《烈火英雄》特效技術顧問霍錦棠擔任爆破特技指導。

為呈現最真實的消防專業，《火神的眼淚》也得到台北市、新北市消防局大力協助，提供演員們專業諮詢，甚至安排演員投入3個月的救護、消防訓練課程與拍攝現場的消防安全維護。

導演蔡銀娟表示：「期望可以透過這部職人劇陪伴觀眾一起了解我們身邊的這些平凡英雄，重新認知守護我們安全的消防隊員，我們的演員也透過台北市消防局的協助受訓實習了三個月，讓每位演員都具備專業的知識、實際操作經驗，在拍攝時展現出不輸真實消防員的專業架勢，也很感謝演員們非常認真，在忙碌的工作間不放棄每個課程，順利完成訓練。」

(旺報 )