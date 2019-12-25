國民黨副主席郝龍斌今前往新北市鶯歌區陪同第五選區立委候選人黃志雄掃街拜票。（許哲瑗攝）

國民黨副主席郝龍斌今前往新北市鶯歌區陪同第五選區立委候選人黃志雄掃街拜票，對於怎麼看總統候選人韓國瑜在新北市選情？郝龍斌指出，拜票時很多民眾告訴他，這年頭生活很辛苦，韓國瑜是最了解基層人民的候選人，最重要的政見就是台灣安全、人民有錢，一定能得到大眾與庶民支持，「所以大家稱他庶民總統，我很同意，我也對新北市選情樂觀。」

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(中時 )