韓新北選情？ 郝龍斌：很樂觀 14:462019/12/25 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨副主席郝龍斌今前往新北市鶯歌區陪同第五選區立委候選人黃志雄掃街拜票。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨副主席郝龍斌今前往新北市鶯歌區陪同第五選區立委候選人黃志雄掃街拜票。（許哲瑗攝） 國民黨副主席郝龍斌今前往新北市鶯歌區陪同第五選區立委候選人黃志雄掃街拜票，對於怎麼看總統候選人韓國瑜在新北市選情？郝龍斌指出，拜票時很多民眾告訴他，這年頭生活很辛苦，韓國瑜是最了解基層人民的候選人，最重要的政見就是台灣安全、人民有錢，一定能得到大眾與庶民支持，「所以大家稱他庶民總統，我很同意，我也對新北市選情樂觀。」 ＃韓國瑜、＃蔡英文、＃郝龍斌、＃黃志雄、＃樹林、＃鶯歌、＃蘇巧慧、＃蘇貞昌 (中時 ) #郝龍斌 #韓國瑜 #候選人 #新北市 #選情 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳揮文豁出去了 大膽預測韓、蔡票數是這樣 00:322019/12/21 娛樂 特勤吳彥祖護駕 女粉「想被保護」 21:062019/12/22 娛樂 吳宗憲想跟韓國瑜換女兒 04:102019/12/23 娛樂新聞 外界批韓落跑市長 網嘆：時勢所趨！ 08:102019/12/23 政治 韓國瑜抱娃惹議 女嬰父澄清：沒有不同意 12:512019/12/23 政治 影》韓國瑜抱女嬰遭扭曲 韓辦還原事發經過 15:382019/12/23 政治 誰說韓英文爛？與博恩全英語交流驚呆全場爆掌聲 22:552019/12/24 生活 直球對決博恩 韓國瑜：不要低估這兩件事 23:132019/12/24 政治 韓國瑜要求PK三個動作 博恩爆汗做不來：我褲檔卡東西 00:132019/12/25 生活 韓國瑜考倒博恩 網驚呼：太神了！ 10:192019/12/25 政治 政治熱門新聞 台中最新民調出爐 網震撼：顏寬恆無法想像！ - 政治 韓國瑜上《博恩》 韓粉：看得心好痛！ - 政治 韓首度上博恩 網看完數據驚呼：好可怕！ - 政治 韓上博恩風向逆轉？韓黑開嗆：去這節目再說！ - 政治 獨／民進黨網軍內鬥 造成消息走漏 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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