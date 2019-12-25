女神陳綺貞在今年5月宣布和音樂人鍾成虎已分手2年，復單身的陳綺貞感情動態備受矚目，而陳綺貞今（25日）則被《時報周刊》直擊，與眼鏡男子在街頭熱吻，但如今該男子卻被爆出已婚有小孩，對此，陳綺貞所屬的添翼音樂也做出回應。

「文青女神」陳綺貞被《時報周刊》直擊，深夜與中年眼鏡男在街頭密會，兩人熱情親吻，陳綺貞雙手緊摟男方腰間，雙方互動親密，不過該男子卻被起底已婚、有兩個小孩，現正與元配分居中，對此，陳綺貞所屬添翼音樂表示：「藝人私事公司不干涉，謝謝大家關心，綺貞一向低調，希望大家給予空間。」

陳綺貞對感情一向低調，如今卻成為關注焦點，不過新歡身份遭起底，疑似為某銀行卡處襄理、已婚，恐讓陳綺貞莫名背負「小三」，對此添翼音樂中午回應：「綺貞與對方認識不久，對於對方家庭狀況不知情，如今很錯愕，請留給她一些時間處理，謝謝大家。」

(中時電子報)