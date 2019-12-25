中火屢犯重大違規，25日被台中市府將依法廢止其固定汙染源操作許可證及生煤使用許可證，並自2020年1月1日生效。對此，環團表示，台中空品尚未達標，中火2部機組撤照是不夠的，尚須落實減煤4成，且須訂定下一階段中火減煤目標和期程，及中火無煤的路徑圖，才是真正的無煤台中。

爭好氣聯盟發起人許心欣表示，台中市府只是依法行政，展現態度，台中空品尚未達標，中火2部機組撤照是不夠的，尚須落實減煤4成，且須訂定下一階段中火減煤目標和期程，以及中火無煤的路徑圖，才是真正無煤台中。

環團強調，台中第2大汙染源中龍鋼鐵和其他前30大汙染源也應大幅具體減排，拿出減量實績，取信市民；老舊柴油車也應加速汰舊，改善移動汙染源的空汙問題。

許心欣說，台中工業用電增長為全國第一，應積極要求工業節電、提高能源使用效率，並增加綠能建置，抑制台中工業用電成長；《鋼鐵業排放標準加嚴」草案到底何時才要訂定

？焚化爐排放標準何時才要加嚴？這也是大家關切的議題。

(中時 )