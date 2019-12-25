那一款手機在今年第三季最受到歡迎？往年蘋果都選在第三季發表年度新 iPhone。重量級新兵加入市場後，對於各大品牌手機來說，都是不小挑戰。究竟在今年第三季，智慧型手機廝殺的戰場中，誰贏得了最多消費的喜愛呢？還看看市場研調機構 Counterpoint 的最新報告。

Counterpoint 統計的 2019 年 Q3 智慧型手機銷售前 10 名。(摘自Counterpoint)

Counterpoint 最新釋出了第三季的智慧型手機銷量報告，當中公布了 Q3 銷量前十名的機種，其中冠軍至第三名是：蘋果 iPhone XR、三星 Galaxy A10 以及 Galaxy A50。第四至第十名則是：OPPO A9、蘋果 iPhone 11、OPPO A5s、三星 Galaxy A20、OPPO A5、紅米 A7 以及華為 P30。

奪下 2019 年 Q3 單季銷量冠軍的 iPhone XR，是蘋果在 2018 年秋季推出的機種。蘋果在 2019 年 Q3 發表 iPhone 11 系列之後，2018年發表的 iPhone XS 系列停賣，但是 iPhone XR 仍舊持續販售，並且延續往例進行降價。Counterpoint 指出，iPhone XR 自上市以來(2018年Q3)，已經連續四季成為全球銷量最佳的手機，而在 2019 年 Q3 iPhone XR 的整體銷量佔據了 iPhone 總銷量的四分之一強，表現仍舊強勢。而 iPhone 11 在發表後第一個季度(2019年Q3)中就擠入第五名的位置，也是表現相當亮眼。

2019 年 Q3 智慧型手機的前十名銷量榜單中，三星搶下三席，是存在感最強的品牌之一，而上榜的機種全屬於 Galaxy A 系列。三星當前中止了 J 系列，而將 A 系列引導到更具競爭力的價位帶，再加上具有競爭力的規格，在全球斬獲不少市場，也從榮耀(HONOR)品牌中搶下一些市占率。而小米旗下的 Redmi A7 擠入榜內，則主要是依靠在印度市場的強勁表現。

Counterpoint 2019 年 Q3 智慧型手機的前十名銷量榜單中，並沒有各品牌最為高階的旗艦機種。就此可以看出，高階手機主要是各大廠比拚技術實力還有品牌形象的戰場，中階手機才是市場上廝殺的主要角色，且絕對是兵家必爭之地。

(中時電子報)