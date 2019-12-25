兩岸政策不明朗，2020年總統選舉後是否會出現新局，還要觀察選舉結果，商用不動產市場在一片大好中，也隱然出現隱憂，專家憂心，未來兩年部分經營不善或專門以經營陸客為主的飯店，恐怕會有換手潮。

欣元商仲今（25）日表示，2020年商用不動產市場將有五大趨勢。其中飯店是比較不太被看好的產品，恐會在未來二年出現換手潮，尤其經營不善不堪虧損的飯店業者，將淘汰出局，特別是以經營陸客為主的飯店。

欣元商仲指出，由於今年受惠美中貿易戰，台商資金回流，因此商辦市場出現商用不動產、土地市場雙雙爆量的榮景；展望2020年，預期仍將維持交易熱度，價格將持續攀高，工業地產熱絡，倉儲物流搶手。

其次，台北市辦公室空置率降至3％，租、售行情看漲；預期2020年辦公室空置率可望降至1～2％，且信義計畫區的頂級商辦三大指標，101大樓、國泰置地廣場、南山廣場，繼去年每坪月租已站上4,000元後，更將帶動商辦商圈租金及價格上漲的比價效應。

第三，欣元商仲認為，明年建商將積極買地，全台遍地開花。

第四，未來二年飯店交易，成交熱絡積極換手。

第五，店面租金持續下修，店面價格下跌15％~20％。

(工商 )