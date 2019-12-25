波音面臨歐盟監管機關調查壓力 14:542019/12/25 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，波音新執行長除了要面對737 MAX遭停飛的危機之外，還需應付歐洲監管機關對於波音與巴西Embraer結盟一案的調查壓力。 波音以42億美元收購巴西航空工業公司Embraer旗下商用飛機事業，是該公司長期策略的關鍵，但卻引來歐盟注意。消息人士稱，歐盟監管單位要求波音交出逾150萬頁的資料以及過去20多年來的銷售相關數據。 匿名人士指出，歐盟要求如此龐大數量的資訊，凸顯該監管機關擔憂此交易將減少全球飛機市場主要競爭者數量，由3家減少至2家。 (工商 ) #波音 #監管 #歐盟 #機關 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 要自主！對陸關係 歐盟主席：輪不到美下指導棋 07:002019/12/22 國際 《美股》撤換執行長，波音勁揚2.91％ 08:522019/12/24 財經 波音新CEO 止血737 MAX危機只是第一步 11:562019/12/24 國際 今年近50家Ａ股公司申請破產重整 較去年倍增 21:012019/12/24 財經 波音執行長的離職金 買一架737 Max客機還有剩 23:022019/12/24 財經 波音新任執行長 凱豪恩擅長應對危機 23:022019/12/24 財經 波音執行長 離職金可買一架737 Max 最高可帶走5,850萬美元！ 04:102019/12/25 全球財經 波音新執行長凱豪恩 應對危機最擅長 04:102019/12/25 全球財經 國外指數期貨贏家專欄－道瓊飆高 中性偏多視之 04:102019/12/25 證券．權證 明達醫今日每股58.8元新上櫃掛牌 08:502019/12/25 財經 財經熱門新聞 科技大老爆偷情美魔女 鹹濕對話曝 網驚嚇 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 即時 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 即時 華為將放棄台積電 轉投陸晶圓代工龍頭？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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