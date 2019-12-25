路透報導，波音新執行長除了要面對737 MAX遭停飛的危機之外，還需應付歐洲監管機關對於波音與巴西Embraer結盟一案的調查壓力。

波音以42億美元收購巴西航空工業公司Embraer旗下商用飛機事業，是該公司長期策略的關鍵，但卻引來歐盟注意。消息人士稱，歐盟監管單位要求波音交出逾150萬頁的資料以及過去20多年來的銷售相關數據。

匿名人士指出，歐盟要求如此龐大數量的資訊，凸顯該監管機關擔憂此交易將減少全球飛機市場主要競爭者數量，由3家減少至2家。

(工商 )