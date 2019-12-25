中選會舉辦的第二場總統候選人政見發表會今（25）日下午登場，國民黨總統候選人韓國瑜表示，要看清楚台灣真正的問題在於「蔡英文當總統」，因為她被總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌所架空，已無法以身作則、區分善良或邪惡的人，這是台灣當前的危機。

韓國瑜說，蔡英文報了許多經濟數據，但在她的執政下，台灣人民是「苦、茫、翻、亂」，上週他提出恢復成立特偵組得主張，全國民眾佳評如潮，民眾都盼盡快成立，但蔡英文你至今未表態，即使民心思變、望治心切。

韓國瑜質疑，第一，蘇貞昌當台北縣長時，家中180萬元失竊不報案，為何不查？第二，立委陳明文在高鐵上掉了300萬元，為何不報警？又或是風電為何每度5.8元？

韓國瑜說，蔡英文「女士」喝紅酒、養寵物沒問題，但是當上「總統」就有問題，因為被陳菊架空，所以是無能總統，政院則被蘇貞昌架空，例如蘇貞昌發布國營事業董事長人事，「有尊重妳蔡英文嗎？」

韓國瑜進一步質疑蔡英文，若你不是無能被架空，為何前閣揆賴清德要出來選總統，因為賴清德他看到台灣正在快速沈淪中，決定出來跟你放手一博，結果被網軍打死，因為自家的閣揆出來同台競選，「妳面子往哪裡放？」

韓國瑜強調，台灣在蔡英文領導下，大家可以吃香喝辣，蔡英文妳不管，因為妳被架空了，這是真正的危機，蔡政府的行政團隊沒把心思放在台灣人民上。民進黨創黨大老陳水扁批評你是「整碗捧去」，呂秀蓮也批評民進黨現在墮落了。韓國瑜直言，蔡英文單純善良，但無法勝任總統，至今她還沒看到問題，台灣現在真正的問題就是總統被架空，做事都在狀況外。

(工商 )