以BL劇打開知名度的吳承洋接演客台戲劇《四分之3》，與女主角特蕾沙配成對，飾演高富帥兼學霸的前男友角色，完美背景在戲裡卻慘遭被分手，但戲外獲特蕾沙讚賞，「我覺得劇組讓我圓夢，找他來演前男友。承洋很紳士，而且他很高，牽手時的高度很剛好，符合我的理想型」。

畢業於戲曲學院的吳承洋表示，接演很多公子哥或高富帥角色，因角色關係開了不少名車，體驗上流社會的生活，但現實中不然，「演員身分讓我有機會體驗富家生活，有點像電影《寄生上流》的感覺，因外型關係常演出同質性高的角色，但要做出差異性，對我也是一種挑戰」。

特蕾沙與吳承洋在劇中飾演前男女朋友，開拍第2天就是分手戲。因為之前合作過，為了《四分之3》也一起上客語課，培養好交情，私下除了語言指導會錄下客語台詞，兩人也會再錄下自己台詞的語感給對方聽，對戲時，更有默契的互相用眼神或將手放在對方手臂上，尋求對戲的安全感。

吳承洋和特蕾沙飾演分手情侶。客台提供

吳承洋擄獲女主角特蕾沙的心，劇組也喜歡拿他和男主角侯彥西起鬨，來一場男友能力值大PK。像是劇中侯彥西開賣菜車，而吳承洋每次出場就是名車代步，鬧得侯彥西下戲反虧他：「我這是手排車喔！你有手排駕照嗎？」。此外，兩人明明同歲數，吳承洋總是自帶鎂光燈帥氣出場，侯彥西則被劇組虧：「很著急喔。」暗指他實際看起來比吳承洋老很多。吳承洋表示，其實劇中最想演大鶴的搞笑角色，未來希望能挑戰更多元的戲劇角色，讓大家看到不一樣的他。《四分之3》每週一、週二晚間10點於客家台首播，客台網站、YouTube、酷瞧、KKTV、LiTV、LINE TV、公視+同步播出。

兩人合作有默契。

(中時 )