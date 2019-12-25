國發會指出，台灣連續兩年獲世界經濟論壇(World Economic Forum)評為全球四大創新國之一，與德國、美國及瑞士齊名，並於美國巴布森學院及英國倫敦商學院發布「2018/19年全球創業觀察」中，在首次發布的「國家創業環境指數」排名全球第4，顯示台灣的創新能力相當具有國際競爭力。

為加速台灣新創發展，國發會2018年2月提出「優化新創事業投資環境行動方案」，攜手科技部、經濟部等12個機關共同推動，由五大策略、40項措施，全方位優化台灣新創生態系。本方案推動近兩年，台灣新創環境更趨活絡，已有逾300家新創成功募資，政府推動法規鬆綁亦獲新創社群肯定。

國發會日前召開該方案跨部會檢討及精進會議，指出在加速新創鏈結國際市場、充裕新創資金、協助釐清法規灰色地帶，已有相當的成果。

在加速新創鏈結國際市場方面，國發會與民間新創社群夥伴共同打造國家新創品牌「Startup Island TAIWAN」，於18日正式發表，並將於明年1月在美國消費電子展(CES)國際曝光，希望將此品牌作為新創拓展海外市場的支點。並將加速新創掌握海外商機。近年相關部會已協助新創赴美國、西班牙、泰國、新加坡等展會。其中，科技部連兩年赴美國CES爭取85億元訂單後，明年將聯合中央及地方，共同帶領77家赴美爭取60億元商機。

在充裕新創資金方面，達成創業天使投資倍速成長。國發基金今年提出多項創業天使投資方案精進措施，如提高個案投資上限至2,000萬且累計可達1億元、提供小額投資綠色通道等，並加碼匡列額度至20億元。迄12月止，已通過投資72家新創，如光禾感知(Osense)、雲云科技(CUBO)、幫你優(BoniO)、艾聚普(iDrip)等，帶動總投資逾25億元。

另外，促成活絡人才及鬆綁法規；人才專法吸引國際人士來台，且鬆綁法規助力新創發展：去年2月施行「外國專業人才延攬及僱用法」，已核發就業金卡508張，如YouTube創辦人陳士駿，並放寬核准首次在台工作居留之外國人才，可享所得稅優惠。

(時報資訊)