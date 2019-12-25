國民黨副主席郝龍斌今前往新北市鶯歌，陪同第五選區立委候選人黃志雄掃街，對於台中市政府今天宣布撤銷中火2張機組燃煤許可證，郝龍斌受訪時認為，公投時已展現民眾希望「以核養綠」、減少燃煤發電量的民意，但蔡政府不僅不尊重公投結果，甚至繼續製造空氣污染，違背民意，「因此我完全支持台中市政府的做為。」

曾任環保署長的郝龍斌表示，台中市政府停止台中火力發電廠機組營運許可，是不得不做的痛苦決定，希望蔡英文政府拿出魄力，尊重核四與空汙的公投決定，貫徹公投結果。

(中時 )