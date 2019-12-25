中市府撤中火燃煤許可 郝龍斌贊同 14:512019/12/25 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨副主席郝龍斌今前往新北市鶯歌，陪同第五選區立委候選人黃志雄掃街。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨副主席郝龍斌今前往新北市鶯歌，陪同第五選區立委候選人黃志雄掃街，對於台中市政府今天宣布撤銷中火2張機組燃煤許可證，郝龍斌受訪時認為，公投時已展現民眾希望「以核養綠」、減少燃煤發電量的民意，但蔡政府不僅不尊重公投結果，甚至繼續製造空氣污染，違背民意，「因此我完全支持台中市政府的做為。」 曾任環保署長的郝龍斌表示，台中市政府停止台中火力發電廠機組營運許可，是不得不做的痛苦決定，希望蔡英文政府拿出魄力，尊重核四與空汙的公投決定，貫徹公投結果。 (中時 ) #公投 #郝龍斌 #台中市 #政府 #中市政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 郝龍斌嗆 民進黨狂打反中牌 04:102019/12/21 地方新聞 郝龍斌挺賴士葆 綠大咖助阮昭雄 04:102019/12/23 地方新聞 台中市文康車穿梭原鄉 部落長輩樂開懷 09:192019/12/23 生活 台中市文康車原鄉趴趴走 部落長輩唱歌祝感心 09:292019/12/23 生活 台中市最新民調出爐 國民黨全線告急！？ 12:552019/12/23 政治 好厝邊！擴大公寓大廈諮詢服務 中市與產業簽署協議書 15:302019/12/23 生活 警局平安夜 長輩、小孩都來報佳音 12:372019/12/24 社會 興亞營造等四廠商 獲台中市「金安心工程計畫」肯定 21:392019/12/24 財經 中火屢犯重大違規 中市府廢止中火2部機組許可證 13:502019/12/25 財經 韓新北選情？ 郝龍斌：很樂觀 14:462019/12/25 政治 政治熱門新聞 韓國瑜上《博恩》 韓粉：看得心好痛！ - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：顏寬恆無法想像！ - 政治 韓首度上博恩 網看完數據驚呼：好可怕！ - 政治 韓上博恩風向逆轉？韓黑開嗆：去這節目再說！ - 政治 獨》綠營內部開炮 轟菊系連「光復高雄」貼紙也暗槓 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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