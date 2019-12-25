銅箔基板廠-台光電(2383)站穩智慧型手機及車用市場，新佈局的伺服器及5G基地台成果逐漸顯現，在中高階智慧型手機、伺服器及5G基地台需求暢旺下，台光電第1季營運可望優於今年同期，為因應客戶需求，台光電黃石廠將再增加30萬張產能，預計明年第2季開出。

各國持續推動5G基地台建置，且5G商轉在即，各大手機品牌廠自今年下半年陸續推出5G手機，帶旺台光電，在5G相關產品及農曆年提前拉貨訂單暢旺下，台光電目前工廠十分忙碌，今年第4季及明年第1季業績可望是淡季不淡。

受惠於旺季效應，以及伺服器、5G基地台高階產品出貨攀升，台光電第3季合併毛利率達26.14%，年增4.08個百分點，單季稅後盈餘達9.58億元，單季每股盈餘為3元，累計前3季稅後盈餘為21.05億元，每股盈餘為6.59元；累計前11月合併營收為226.3億元，年成長6.42%。

目前台光電有台灣觀音廠及新竹廠、大陸昆山廠、中山廠及黃石廠，其中台灣觀音廠及新竹廠CCL產能分別為50萬張及15萬張，大陸昆山廠CCL產能為135萬張，中山廠有95萬張，黃石廠30萬張新產能已投入量產，預估明年第2季再增加30萬張，以因應客戶需求。

(時報資訊)