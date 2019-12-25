台中市私立維也納幼兒園教師遭家長控訴，對不守規矩、愛哭鬧的孩童不當管教，老師還威脅受罰學童，「不准回家跟爸媽說」，受害女童安安（化名）的家長要寫聯絡簿跟幼稚園老師溝通時，女童竟崩潰哭喊「不可以，妳不可以寫，這樣她們（老師們）就知道我說出來了。」讓家長驚覺得事件不單純。

CTWANT 調查實錄》恐怖幼園設「管訓營」 5分鐘沒吃完午餐就關廁所

安安的阿嬤說：「安安因為吃飯太慢，她有一陣子都抓著家裡的門，大聲哭喊不要上學，她會害怕，學校很恐怖」。安安媽原本以為小孩只是鬧脾氣，完全不知道安安在學校的悲慘遭遇。

今年1月15日，安安媽問安安「你是不是很怕那個簡老師？」安安點頭，接著媽媽拿出聯絡簿，要在聯絡簿上與小珍老師溝通，希望老師不要再將安安送到簡老師那兒，豈料安安竟開始大聲嚎哭「不可以，妳不可以寫，這樣她們（老師們）就知道我說出來了。」

在安安媽、阿嬤發現安安遭遇後，一問之下得知，受害孩童不只安安1個。（圖／讀者提供）

原來老師們在處罰完孩子後，威脅受罰幼童不能講出去，否則就會再被抓去處罰。安安的阿嬤、母親於是先讓安安請假，同時向幼稚園及家長打聽狀況，並在其他家長口中得知，原來許多幼童都曾被「處罰」過。

記者詢問另一名安安的幼稚園同學小如（化名），「如果妳們午餐沒辦法在5分鐘內吃完或做錯事，會被帶去哪裡？」小如直接說「簡老師班，沒吃完的大家要一起去。」小孩子的童言童語已透露出被簡老師抓去「管訓」的恐懼。

老師在聯絡簿中表示，安安當天哭鬧不止，所以帶到河馬班（簡老師）的班級上。（圖／張文玠攝）

針對維也納幼兒園教師，涉嫌將學童關進廁所、體罰、言語霸凌一事，台中市教育局主任秘書王淑懿表示，根據今年1月與5月調查的結果，並沒有證據幼稚園老師有上述行為，而且幼稚園的監視器保存期限已經過了，並沒有監視器的檔案。

維也納幼稚園主任劉美娟則回應，「簡老師確實比較嚴格，但是絕對不會把學生關進廁所，也沒有體罰、霸凌學生，她也已經離職。」當本刊提到簡老師拿來處罰學童的工具時，劉美娟卻意外說溜嘴，承認是用「白板尺」打小孩，她同時也駁斥吃飯規定5分鐘的事情，表示整起事件教育局已經介入調查。

(中時電子報)