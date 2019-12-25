羅東鎮長吳秋齡今天（25日）舉行上任一周年施政成果記者會，列出好生活、好福利、好文化、好服務、好交通、好建設六大主軸的施政成果，吳秋齡表示，上任後她將「羅東要更好」的施政願景落實在各項行政措施上，打造羅東成為有文化、有特色的美麗城市。

鎮公所指出，在歷任鎮長和公所團隊的努力下，舉辦許多民俗節慶和創意活動，讓鎮民和遊客讚不絕口；羅東雖然地狹人稠，但是美景處處，生活便利，這一年來，鎮公所整建樟仔園文化園區、公正路段綠地和兒四公園等，使鎮民可以就近在社區公園休閒運動，安心過好生活。

夜市是羅東觀光最大的亮點，這一年來更新夜市區域的自來水管線，規畫建設油汙分離設施、成立管理協進會維護夜市商業秩序、設置夜市新地標等，使羅東夜市更有特色和水準。

由於羅東擁有多處高人氣的景點，每逢假日，鎮內車流量爆增，鎮公所訂定「連續假期交通疏導措施」，規畫停車區域，並增設指引路標，促進交通流暢，便利遊客觀光，其他還有補助幼兒、國中小學童書籍費及教材費、開辦「長照C＋據點」等。

吳秋齡表示，最令人振奮的是實現「班班有冷氣」的夢想，由鎮公所編列4500多萬元預算，全額補助鎮內各國中小教室裝設冷氣機，讓學生在炎熱的夏天可以享受優質的環境，快樂的學習，也感謝鎮公所團隊全力以赴、代表會和鎮民支持，希望在大家共同努力下，讓羅東更繁榮、更幸福。

(中時 )