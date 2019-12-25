農糧署攜手台灣農村經濟學會舉辦台灣有史以來第一次的泡菜創意料理競賽，也邀請兩位大飯店副主廚擔任評審。（農糧署提供／台中馮惠宜傳真）

為了推廣國產高麗菜，行政院農委會農糧署攜手台灣農村經濟學會舉辦台灣有史以來第一次的泡菜創意料理競賽，參賽者嚴選食材、精心加入辛香料、發揮創意製作出色香味俱全的台灣味泡菜，也期待掀起家戶泡菜風潮，進一步帶動農民精進栽種技術，培養出優質的高麗菜食材！

這場泡菜創意料理競賽24日在台中金典酒店登場，參賽者賽程中歷經比賽規則說明、料理成品擺設後，進行評分、評審講評與頒獎，前三名分別由二林鎮農會：捲出幸福味、竹東地區農會：大桔大麗包粽泡菜、新市區農會：阿婆吖雜菜奪得，佳作則為霧峰區農會：紫蘇葉泡菜、二水鎮農會：白柚蜂蜜養生泡菜、二林鎮農會：臻情薏愛、霧峰區農會：酒粕泡菜與造橋鄉農會：黃金南瓜泡菜拿下。

每一位參賽者都精心製作，用心拿捏入味程度、爽脆口感、酸鹹甜度…等細節，從源頭就開始嚴選原料，留心品種、栽種海拔…等細節，選用葉莖軟硬適中的高麗菜製作，並且依據心目中的完美風味，各自決定添加辣椒、花椒、薑黃…等不同辛香料提味，加入的鹽分與糖分更是決定口感的關鍵！

比賽也規定競賽的參賽者必須使用國產高麗菜搭配在地農產品、生鮮食材製作具有特色的台灣泡菜，評選標準共有五大面向，包括泡菜口感（軟硬程度）、味道(色香味)、活用在地農產品，地方特色表現、創意及推廣性（食材搭配及外觀）、講解及營養衛生（製作過程、保存性、成份等)，各佔五分之一的分數。

比賽評審由涵碧樓行政副主廚陳宗佑與亞緻酒店資深副主廚張啟晸擔任，兩位評審憑藉著過往豐富的泡菜製作、食品加工與副主廚料理經驗，一一審視參賽者的作品，優選出傳承傳統製程、符合健康概念、外觀賞心悅目、口感爽脆美味…等參賽作品。

這次競賽也吸引各個單位共襄盛舉，一起響應國產高麗菜應用推廣，包括中華料理職人餐旅交流協會、中州科技大學餐飲廚藝系、日月潭阿豐師餐廳、麗京棧酒店、台鋁MLD晶綺盛宴、炒飯超人、御饌臻品、新黑貓餐廳、大溪御膳園風味海鮮餐廳…等，都將持續創作國產高麗菜料理並大力推廣！

(中時 )