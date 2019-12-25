不一樣的耶誕夜　蘆竹警分局自製年終回顧桌曆贈員警

舉凡航空業人員，物流業卡車司機，警察人員等，當大家歡度耶誕節時，他們24小時輪班辛苦工作，蘆竹分局員警在耶誕夜當晚造訪了各行各業仍在辛苦工作的勞工，並致贈祝福卡片，傳佳音，傳遞關懷之意，希望他們在深夜工作時，能多加注意交通安全與身體健康。
員警第一站來到航空公司，在該公司所布置的耶誕裝飾前擺好了隊形後，便開始唱We wish you a merry christmas，歡樂的氣氛引起了不少公司員工佇足觀賞，隨後員警又發送了祝福卡片，傳遞關懷。
員警接著又來到了物流業公司，向卡車司機傳達祝福，並提醒駕車應遵守交通法令規定，小心交通安全，一行人最後抵達蘆竹區錦中活動中心， 參加守望相助大隊所舉辦的年終慰勞座談會，向終年辛勞於地方治安維護工作的守望相助隊員們致敬。
展望明年，蘆竹分局回顧這一年來的警政工作，特地蒐羅了同仁們執勤或宣導、常訓的各種活動照片，印製成立式桌曆後，贈予每一位同仁，紀念過往這一年來的心情點滴，並自我期許明年展望。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。