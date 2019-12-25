財政部近日公告函釋，資金專法範圍放寬到一般海外企業解散、清算所得。

為協助台商重新調整全球投資布局，鼓勵其將以前年度赴海外投資累積多年未分配盈餘匯回進行實質投資，我國今年8月中施行「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，個人及營利事業2年內可依規定申請匯回，第1年適用稅率8％，第2年適用稅率10％，免依一般所得稅制課稅；若資金匯回後1年內得向經濟部申請從事實質投資，依限完成者得享有退還50％稅款優惠。

財政部指出，本條例目的主要是引導企業境外轉投資事業盈餘回台投資，而國內企業取自境外轉投資事業發放之清算股利，雖非境外轉投資事業發放之年度盈餘，分派程序也有不同，但本質上還是屬於國內營利事業之境外投資收益。

官員表示，營利事業實務上有調整投資架構、解散無繼續經營價值之境外轉投資事業需求，為鼓勵企業加速解散清算程序，分派清算收益回台投資，因此我國財政部給予一致性租稅待遇。

(工商 )