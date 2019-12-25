大陸推動減輕企業稅收和社保繳費負擔有成，據大陸「國務院關於減稅降費工作情況的報告」（簡稱報告）25日提請大陸十三屆全國人大常委會審議。報告稱，2019年1月至10月，全大陸實現減稅降費人民幣（下同）1.96兆元。

中新社25日報導，大陸財政部部長劉昆受國務院委託，向大陸全國人大常委會報告2019年減稅降費工作情況時表示，具體來看，減稅1.64兆元，降低社會保險費3,215.68億元。全年減稅降費數額將超過2兆元，占GDP的比重超過2％，明顯高於世界其他國家。

2019年大陸政府工作報告要求，全年減輕企業稅收和社保繳費負擔近2兆元。1月以來，小微企業普惠性減稅、個人所得稅專項附加扣除政策、深化增值稅改革措施、降低社會保險費率、清理規範行政事業性收費和政府性基金措施等先後得以實施。

劉昆表示，目前各項減稅降費措施落實有力，效果正在逐步顯現，具體表現在有效降低企業成本負擔，初步實現「三個確保」（確保製造業等主要行業稅負明顯降低、確保建築業和交通運輸業等行業稅負有所降低、確保其他行業稅負只減不增）要求，重點支持民營和小微企業，有力促進企業擴大研發投入，明顯增加居民收入和消費能力。報告稱，個人所得稅納稅人人均減稅1,786元。

據大陸財稅部門測算，減稅降費拉動當年GDP增長0.8個百分點，拉動固定資產投資增長0.5個百分點，拉動社會消費品零售總額增長1.1個百分點。

報告指出，政策實施過程中仍面臨困難和問題。一是財政收入壓力較大，「1—10月，由於減稅降費力度超出預期，全大陸一般公共預算收入增長3.8％，其中稅收收入僅增長0.4％」。二是少部分企業減負不明顯，「個別處在產業鏈『夾心層』的企業享受政策紅利相對有限」。三是涉企亂收費、亂罰款、亂攤派問題不容忽視。

針對下一步減稅降費工作，報告提出，要堅決落實減稅降費政策，確實加強財政預算管理，調整優化財政支出結構。

(工商 )