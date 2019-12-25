驚！新歡遭起底已婚有小孩 陳綺貞坦言「很錯愕」 15:042019/12/25 中時 許政榆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳綺貞20周年《漫漫長夜》演唱會第二日，圖為她走到觀眾席前與大家互動。(粘耿豪攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 44歲的歌壇「文青女神」陳綺貞，今年5月宣布和音樂人兼老闆的男友鍾成虎分手，恢復單身的她，近日被《時報周刊》直擊，在街上和一名眼鏡男擁抱撫摸，對於新戀情曝光，陳綺貞所屬添翼音樂表示：「藝人私事公司不干涉，謝謝大家關心，綺貞一向低調，希望大家給予空間。」 不過新歡身份遭起底，疑似為某銀行卡處襄理，此外已婚有兩個小孩，恐讓陳綺貞莫名背負「小三」。對此添翼音樂中午回應：「綺貞與對方認識不久，對於對方家庭狀況不知情，如今很錯愕，請留給她一些時間處理，謝謝大家。」 (中時 ) #陳綺貞 也許您會感興趣 推薦閱讀 邵雨薇曾沛慈陳綺貞 聲挺Women 04:102019/12/21 娛樂新聞 【女神好激情1】大街褻瀆女神太超過 陳綺貞喇舌新歡被頂 06:332019/12/25 娛樂 【女神好激情2】與製作人16年情散 陳綺貞撐兩年才說 10:302019/12/25 娛樂 激吻的新歡爆已婚當爸！陳綺貞錯愕 公司：請給她時間處理 14:462019/12/25 娛樂 娛樂熱門新聞 為何這位友台名嘴狂罵韓？陳揮文難過回答… - 娛樂 謝和弦私訊地方媽媽「好騷好可愛」 她回：需要溫暖... - 娛樂 《百萬小學堂》霸主是女大生了！「小西瓜」近況曝光太驚人… - 娛樂 【偷吃毀事業1】偷腥整鍋害了了 阿翔副業收攤 - 娛樂 薛楷莉前夫是大仁哥！不離不棄陪伴最後卻家暴通姦 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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