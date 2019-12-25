44歲的歌壇「文青女神」陳綺貞，今年5月宣布和音樂人兼老闆的男友鍾成虎分手，恢復單身的她，近日被《時報周刊》直擊，在街上和一名眼鏡男擁抱撫摸，對於新戀情曝光，陳綺貞所屬添翼音樂表示：「藝人私事公司不干涉，謝謝大家關心，綺貞一向低調，希望大家給予空間。」

不過新歡身份遭起底，疑似為某銀行卡處襄理，此外已婚有兩個小孩，恐讓陳綺貞莫名背負「小三」。對此添翼音樂中午回應：「綺貞與對方認識不久，對於對方家庭狀況不知情，如今很錯愕，請留給她一些時間處理，謝謝大家。」

(中時 )