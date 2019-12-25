最近有位荷蘭探險家，旅行10年造訪世界各地70個國家之後，選出他認為世界上最可怕的10個角落，而台灣一處廢棄的痲瘋病院也上榜。

根據《太陽報》報導，有位34歲的荷蘭探險家包柏（Bob Thissen），從2009年起開始前往全球各地旅行，迄今已造訪70個國家，包柏也就自己的經驗見聞，選出世界上最恐怖的10個地方，而他認為的第一名是位在日本福島的廢棄遊樂場，裡面有著生鏽小鋼珠、廢棄遊戲機台，讓他感覺就像走入陰屍路這部驚悚影集一樣。

其他幾個最可怕的地方分別是，日本福島的廢棄遊樂場、美國荒廢醫院、愛沙尼亞蘇聯監獄、美國結核病療養院、義大利廢棄教堂、台灣痲瘋病院、比利時荒廢獸醫學校、義大利停屍間、奈良夢幻樂園主題公園、、日本福島廢氣購物商場。

荷蘭探險家選出「世界最可怕的10個地方」，而台灣的廢棄痲瘋病院也上榜。（圖／翻攝自the sun）

其中台灣被提名的是一家廢氣的「痲瘋病院」，從照片中可見破碎的窗戶、斑駁的牆面、生鏽的桌子、地面大片的水漬以及殘破的手術床，讓人看了毛骨悚然，雞皮疙瘩掉滿地。

(中時電子報)