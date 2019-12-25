首爾市政府今天發布一項民意調查結果顯示，逾7成首爾市民認為南北韓需統一，與去年的調查結果相似；至於何時能實現統一，則有1/4的受訪者認為約20年之內。

南韓聯合新聞通訊社指出，民意調查結果顯示，回答「南北韓需統一」的受訪者占74.2%。其中，40-49歲受訪者中認為南北韓需統一的占比最高，為78.6%，20-29歲最低，為66.0%。

對於「何時能實現統一」，受訪者回答「20年內」的占比最多，為25.6%，「30年以上」的占20.2%，「不可能統一」的占17.0%。

報導指出，對統一後有望改善的領域，其中以經濟成長最多，占35.4%，其後依序為意識形態之間的矛盾、失業率等。

就5年內南北韓關係前景會如何，39.5%受訪者回答「會好轉」，48.2%認為「不會發生變化」，12.4%表示「將惡化」。

另外有62.9%受訪者認為5年內北韓實現改革和開放的可能性較低，71.1%認為北韓實現非核化的可能性不大。

瞭解首爾市推進南北韓交流合作專案的受訪者占57.2%，比去年增加10個百分點以上，贊成首爾與平壤共同舉辦2032年夏季奧運會的受訪者占61.8%，比去年減少。

此外，56.6%回答應當區別對待人道援助和政治軍事事宜，83.1%認為南韓社會因對統一、南北韓關係的意見不同而嚴重矛盾。

首爾市從11月25日至12月3日針對2000名19-69歲成年人進行這項民意調查。（編輯：韋樞）1081225

(中央社)