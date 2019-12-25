黃馨慧強調，台中281萬市民全力支持市長盧秀燕廢止2機組除許可證，捍衛台中市民健康！（陳世宗攝）

台中市政府3度開罰中火，同時廢止2部機組的操作許可證！民進黨團強調，中火並非中部地區唯一空汙來源，盧秀燕市府團隊罔顧全國經濟及民生用電需求，一意孤行，完全是政治操作。國民黨市議員黃馨慧反批，民進黨以國會立委人數優勢，連修訂「空汙法」也漠視民意，台中市281萬市民全力支持盧秀燕廢止2機組除許可證，捍衛台中市民健康！

民進黨團總召李天生指出，盧市府團隊連續3次開罰，作業充滿瑕疵，違反行政程序法，同時中火生煤使用量標準，還有爭議，甚至出現市府公文「誤繕」的荒謬情形；盧團隊不理會外界的質疑顢頇獨斷，企圖置中火於死地，盧秀燕完全沒有直轄市長的眼界和格局，純粹是政治及選舉操作。

李天生強調，中火並不是中部地區唯一空汙來源，盧市府團隊應該提出具體的防汙措施，積極推廣綠能發電，有效節約能源，而不是鎖定中火，不停作秀，爭取選票支持，達成政治目的，卻置全國經濟及民生用電於不顧。

黃馨慧表示，台電能源配比只因為民進黨主張「非核家園」而廢核燃煤，造成中部空汙嚴重，如今市長盧秀燕秉持空汙「先公後私」是為合理；台中市政府105年1月公布「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，並送請行政院備查，中火4年需減生煤4成是為合法。如今中火第2、3機組遭廢除許可證，一切皆「合理、合法」。

黃馨慧強調，民進黨以國會立委人數優勢，連修訂「空汙法」也漠視民意，限縮地方政府權限，執政者能源政策錯誤，不顧民眾健康，造成台中市民被迫「用肺發電」，台中281萬市民全力支持市長盧秀燕廢止2機組除許可證，捍衛台中市民健康！

(中時 )