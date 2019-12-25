中選會今天舉行第二次政見發表會，國民黨總統候選人韓國瑜在第二輪政見發表中承諾，如果他當選，將來勞工在放無薪假期間，可以至少領到六成薪。他說政府將來會支持銀行，銀行要支持中小企業，企業老闆要支持勞工，打造一個善良的循環。

韓國瑜在第二輪談自己的經濟政見，他說他將會成立10兆左右的主權基金；駐外代表處任務也要轉型，除了傳統政治任務之外，也要肩負起行銷工作，200多個駐外代表處要負責「人進得來，貨出得去」，要讓駐地國的人來台灣觀光，並推銷台灣農漁科技產品等等輸出，要由傳統外交轉為經貿外交。

韓國瑜也說上任將會促成經貿相關法令鬆綁，不適合的法律都要修改，打造台中跟高雄行成前店後廠，無論是人才、醫療、教育等對外交流法規都應該鬆綁。

韓國瑜也說，10年前要簽ECFA被民進黨說這是毒藥，還說台灣小孩要去黑龍江打工，現在證明都是謊言，而明年ECFA是一定還要再簽，不可能放棄大陸40％的市場，不簽訂對產業都是打擊，但他也強調，沒有把大陸市場當作唯一市場，但要珍惜利用這個市場優勢。

他也提到自己的副手張善政，是科技的人才，將來會把科技導入政府運作，設置行政院創新委員會，每個部會都要設有數位創新長，讓科技融入政府效率，他認為政府就像「整骨師」，要把每個環節都調整好。

(中時 )