第二場總統政見發表會今（25）日登場，蔡英文前兩輪發言不斷針對韓國瑜。在第三階段申論，蔡英文提到，韓國瑜的論述與現實政府的政策，並不完全了解，有些的數字跟現實差太遠，過去社會對他的指教，並沒有呈現在這次的政見發表會，也謝謝宋楚瑜兩次代表國家參加ECFA會議，未來也希望能持續一起為台灣經濟努力。

對於司法案件議題，蔡英文批國民黨捕風捉影，對於司法改革等爭議，應聽取社會意見。蔡英文也提到黃世銘案，痛批真正干預司法的就是國民黨。

而對於韓國瑜要恢復特偵組，蔡英文以黃世銘案反擊，「特偵組被國民黨當作政爭的工具，這也是為什麼特偵組被廢掉。」蔡英文說，黃世銘案讓大家看得怵目驚心，原來特偵組不但監聽國會，還監聽檢察官同仁，只為了把王金平拉下來，「什麼叫東廠？這就是東廠！」她又說，黃世銘最後辭職下台被法院判刑，真正干預司法的就是國民黨，特偵組被國民黨當作政爭的工具，這也是為什麼特偵組被廢掉。

蔡英文指出，韓市長說要重新成立特偵組，還說是檢調的建議，令人無法相信。檢察官都有偵查犯罪職責，難道其他檢察官都不做事、都不查弊案了嗎？這樣說法污辱了全國認真檢察官。

蔡英文又舉例國民黨執政時期的行政院秘書長林益世、南投縣長李朝卿、前新北市副市長許志堅、前桃園縣縣長葉世文等都是貪污，就連引薦韓國於當北農總經理的前雲林縣長張榮味都因為焚化爐案貪汙。「依照韓市長說貪汙就要關起來，不要假釋，一天只吃一頓飯，要不要講給你的政壇大哥聽聽？」

蔡英文指出，很多韓國瑜的指控確實是捕風捉影、沒有根據，我們也在很多不同情況下解釋，這兩次政見會韓市長只是忙著講自己的，別人澄清的都沒影響他的看法，「我不知道是不是故意的，但一個領導人不能反省的話，這會是最致命的錯誤。」

針對這兩次政見發表會，蔡英文也說，韓國瑜似乎都只說自己想說的，完全不在乎別人的回答及看法，不知道他是不是故意的。

(中時電子報)