不畏美國揚言反制，義大利議會本周也通過了類似法國今年實施的數位稅，新措施將於明年元旦起生效。

根據規定，全球營收超過7.5億歐元（8.31億美元）、且在義大利的營收至少達550萬歐元（600萬美元）的公司，義大利政府將對其部分數位服務收入課徵3%稅金。

全球十多個國家正著手制定企業稅的修訂計畫，試圖讓臉書、蘋果、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet這些跨國科技巨頭多繳一些稅。經濟合作暨發展組織 （OECD）正尋求達成數位稅的國際解決方案，此前美國財政部長穆努欽曾致函給該組織，稱美國堅決反對數位服務稅，因此稅對總部在美國的企業具有歧視性的影響，也不符合當前國際稅收規則的架構，即針對淨利課稅，而非總營收。他在信中表示，美國呼籲各國停止開徵數位稅的計畫。

法國的數位稅在今年早些時候上路，引起美國川普政府的強烈譴責，川普本月初揚言擬對價值24億美元的葡萄酒、乳酪和手提包等法國進口商品課徵高額關稅作為反制，稅率最高可達100%。美國貿易代表署將自明年1月7日起，對此規畫舉行聽證會。川普政府此前也對義大利放話，稱義大利若通過數位稅，美國也可能對該國祭出關稅措施。

(時報資訊)