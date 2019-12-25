2020總統候選人第二場電視政見發表會

國民黨總統候選人韓國瑜跟蔡英文總統今天在政見會上交鋒，蔡總統列出國民黨歷來貪污案例，韓國瑜反批拿國民黨的案例來當民進黨的遮羞布，韓國瑜重申如果自己當選之後貪污，會要典獄長一天給他一頓飯，今天又加碼說要學勾踐臥薪嘗膽，每天早上嚐一顆豬膽。

蔡英文談司法改革時嘲諷國民黨過去貪污弊案，韓國瑜則回應，他在講的是一個「普世價值」，他卻用國民黨的弊案來當遮羞布，想證明民進黨的清白，把問題扭曲成政黨之爭，舉幾個國民黨例子就想呼攏過去，沒辦法面對全面性的問題。

韓國瑜酸，蔡英文有問題就往上推，說是前朝前總統馬英九的問題，有問題往下推，說是國民黨縣市長不配合，又或是往左推，說是中國大陸的問題，又或是往右推，是國民黨又怎樣，上推下推左推右推，從來沒面對自己的領導出了問題。

韓國瑜也拿越王勾踐的故事，說自己上次說貪污被抓去關，不僅不要假釋，每天只給一頓飯，今天又加碼要給他一顆豬膽每天嚐。他痛批民進黨在高雄執政20多年，貪污案85案，涉案147人，偽造文書詐欺侵佔30個案子，58人涉案，「蔡總統總是進到小巷子，這種心胸格局看不到全貌。」

韓國瑜也提及他未來擔心教育，在教育他有幾個要做的事，堅持大學自主，不干涉校長任命，堅持把教育自主權還給學校，讓大學享有人事經費學術自由，鬆綁私立大學規定，發展自行特色。韓重申要把錢花在教育，不要花在監獄。

韓也提及，對下一代充滿憂慮，他說沒有人才就沒有一切，他說若當總統會啟動人才建設，也就是大光明計畫，有計畫推動年輕人跟國際接軌，所有大學生申請國外大學，沒有錢，政府幫忙把錢找出來，要出國進修一年，若有申請到，政府就撥錢，他預估計畫一年花四百億。他說這個計畫也會有很多企業善心人士支持。

韓國瑜說若交換生一年回來，會學到幾樣基本本領，語言能力、解決困難能力，交朋友能力以及勇敢。他說下一代的孩子要做交換生，所有軍公教警消、大學生、博士生、碩士生等都要跟國際接軌，再不做將來一定會後悔。此外，他說若當選，明年開始六歲開始須接受中英文雙語教育。他說心裡的憂慮空前巨大，台灣競爭力一直下滑，下一代若未來有出息，台灣就會有出息，若有競爭力，台灣就會有競爭力。韓重申，花錢培養下一代是責任，若不貪污不亂搞，台灣的錢一定夠用。

(中時電子報)