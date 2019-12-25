台中市消防局日前與醫院合作，完成第3期高級救護技術員訓練，17名消防救護人員，經7個多月訓練時間，通過創傷、非創傷、小兒等救護情境術科測驗，成為高級救護技術「生力軍」；北屯區2分埔福德宮捐贈1部價值300萬元救護車及器材給消防局，提高到院前急救成功率。

台中市消防局表示，從2017年開辦第1期高級救護技術員訓練後，持續開辦相關訓練，強化到院前緊急救護，讓醫療服務延伸至救護現場，增加OHCA患者存活率，培訓高級救護技術員，於各消防據點規劃編制高級救護技術員，擴大台中市緊急救護量能。

消防局指出，為讓高級救護技術員彼此交流救護技術，日前組隊參加全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽，經長時間、重覆性練習，成績亮麗，包括，消防人員白秉承及曾敬佑榮獲呼吸道插管競賽優、馮志義及宋志揚的呼吸道插管獲競賽佳作，蕭俊傑及姚皓偉的CPR加AED獲特優、曾筠婷及謝政煒則是優等。

消防局表示，台中市去年救護車出勤次數達約12萬7千件，今年截至11月累計約11萬6千件，到院前緊急救護勤務，成功救回OHCA患者（心肺功能停止），康復出院者共89人，北屯區福德宮捐贈救護車及設備，有助於緊急救護工作。

(中時 )