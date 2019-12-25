福壽山農場引進彩色海芋，將於元旦假期盛開迎賓，花期約2個月左右。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

彩色海芋又名馬蹄蓮，原產地為南非，具高貴優雅氣質。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

彩色海芋花型優雅，花色鮮艷多樣，有人以「馬蹄盛滿憂蓮意，一片冰截在花心」形容。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

彩色海芋偏好冷涼氣候，台灣僅能於冬季種植，每年初春才能看到她美麗的身影。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

迎接2020年元旦，福壽山農場引進彩色海芋種植，於鴛鴦湖畔的「奇花異草館」呈現，花色鮮艷多樣，花期約2個月左右，加上原有的牡丹花、金魚草、金絲桃、虎頭蘭等花卉陪襯，更加豐富漂亮，園方邀請民眾元旦假期到高山農場賞海芋，感受獨特的過節氣氛。

彩色海芋又名馬蹄蓮，原產地為南非，具高貴優雅氣質，花型優雅，花色鮮艷多樣，有人以「馬蹄盛滿憂蓮意，一片冰截在花心」形容，讓人看到有種一見鍾情的感覺。

彩色海芋偏好冷涼氣候，適合生長的溫度介於15至25℃之間。福壽山農場場長巫嘉昌指出，台灣的海芋於1990年自荷蘭引進栽培，最初只有白色，後來逐漸研發彩色品種，僅能於冬季種植，每年初春才能看到她美麗的身影。

巫嘉昌表示，彩色海芋種球由台中市后里區花農培育，福壽山農場的氣候適合海芋的生長，每盆花期約2個月左右，栽種於鴛鴦湖畔的奇花異草館，原本就有牡丹花、金魚草、金絲桃、虎頭蘭等花卉陪襯，更加豐富漂亮。

(中時 )