又到了歲末年終，在除舊布新的同時，也別忘了保單也要做好年度健檢。英國保誠人壽提醒民眾定期檢視自己及家人的保險，安心過好年。今年春節來得早，年終獎金提早入袋，當手邊多出一筆可運用資金的時候，你是選擇安排旅遊，還是購買平日捨不得下手的禮物送自己呢？英國保誠人壽建議民眾，不妨趁此機會評估是否利用手邊多出的現金，透過投資型保險商品，為將來退休生活儲備更多的資源，買個最實際的禮物送給未來的自己。

英國保誠人壽持續關注退休議題，連續兩年進行網路退休準備問卷調查。依據調查結果顯示，「保險」名列國人在準備退休金時的理財工具前二名。向來以客戶需求為導向的英國保誠人壽針對有多元資產或外幣需求的民眾，特別推出「保誠人壽三五開泰外幣變額壽險」，共有三種投資標的可以選擇，包括：全權委託投資帳戶、共同基金、貨幣帳戶，保戶可以依據自身的需求及風險承受程度選擇適合自己的商品，提早為自己和家人規劃退休準備。

「保誠人壽三五開泰外幣變額壽險」具備以下三大特色，可以滿足壽險保障的需求，同時達到聰明投資的目的，幫助保戶輕鬆做好理財及保險規劃：

一、繳費三年 穩健布局：繳費3年即可擁有終身壽險保障，減輕一次付清的經濟負擔。無論選擇全權委託投資帳戶由專業投資團隊操作，或是共同基金、貨幣帳戶，皆可透過靈活配置投資組合及完善的風險控管，創造穩健投資效益及降低投資風險。

二、雙重加值 累積資產：「保誠人壽三五開泰外幣變額壽險」享有特別加值金與加值回饋金的雙重回饋，讓資產累積更具成效。以40歲的陳先生購買「保誠人壽三五開泰外幣變額壽險」為例，年繳目標保險費3萬美元，第一保單年度即享有特別加值300美元，可以選擇投入投資帳戶進行投資，給保戶最有利的加碼，若陳先生按時繳交目標保費，將可於第3期目標保險費入帳日及第3、4 保單週年日享有加值回饋金，依配置比例投入目標保費保單帳戶，加速實現人生各階段的夢想。

三、美元收付 多元配置：「保誠人壽三五開泰外幣變額壽險」提供有美元資產或美元需求的保戶於資產配置、保險理財時更聰明的選擇，透過專業基金公司代操，同時搭配多檔精選投資標的，提供民眾穩健投資，創造財富增值的機會。

另外，若保戶購買「保誠人壽三五開泰外幣變額壽險」選擇具有資產撥回機制之全權委託投資帳戶，還可享有每月資產撥回，提供穩定現金流。

(工商 )