高雄橋頭科學園區今日啟動招商說明會，吸引上百家廠商，近300人到場，日月光半導體、國巨、智崴、華宏新技、鑫科、太普高精密及長行生物科技等廠商代表，在行政院副院長陳其邁、科技部次長許有進見證下，共同簽署投資意向書，帶動橋頭科學園區第一批投資潮。未來預估將帶動年產值1,800億元，並創造1.1萬個就業機會。

中美貿易戰影響全球供應鏈重組，為因應產業發展挑戰，陳其邁表示，政府已提前作好產業布局、整備產業發展用地及匯聚產業發展資源，掌握此波受到貿易戰影響的台商和外商來台投資的機會。他以高雄橋頭科學園區籌設為例，行政院一直催促一定要快，如環評作業、土徵程序等行政作業皆同步進行，他說，為什麼要「衝、衝、衝」、「快、快、快」？就是著眼於中美貿易戰的全球市場及供應鏈的變化，希望橋頭園區提早在2021年就能讓廠商開始選地、建廠。

陳其邁指出，國際級大廠，不管是GOOGLE、AMAZON，甚至在整個半導體或5G智慧製造等大廠都來台灣投資，因為台灣在未來10、20年，甚至在五年得時間內，將成為全世界最強的高階製造中心。他說，以南部地區來講，從台南到高雄，台積電已開始5奈米廠建廠，未來還有3奈米廠預計明年開始動工，華邦電也到了路竹科學園區，全球最強、最有競爭力的封測大廠日月光也在高雄，整個南部半導體產業的生態系已形成。

陳其邁說，在中美貿易戰後，相關產業的生態系形成，尤其很多台灣本來就具世界領先的生態系形成，當然吸引更多包括薄膜材料等相關科技進來，所以形成的生態系會從研發、生產到所有相關產業做垂直整合，而且不只是垂直整合，希望未來的智慧應用服務，在製造、醫療、生醫或其他產業也能進行虛實的整合，政府會負責解決問題並當產業最好靠山的角色。

陳其邁強調，行政院將整合資源協助廠商在資金取得方面更便捷、在人才產學合作方面會鬆綁相關法令，縮短產學落差，讓廠商用人有人、要錢有錢、要地有地，全面增加產業競爭力，積極協助產業界順利往前走，在國際競爭中繼續保持領先趨勢，這也是行政院應該要做的。

陳其邁也感謝願意投資高雄、投資台灣的所有企業界，強調政府一定會做企業最堅強的夥伴，也將持續努力推動台灣經濟發展，他說，要做的事情還有很多，政府會追隨學界和企業界的先進，有更好、緊密的合作，讓我們一起努力，相信整個產業和台灣明天會更好。

今日出席的說明會的人員有國立中山大學鄭英耀校長、高雄大學王學亮校長、屏東大學古源光校長、智威集團歐陽志宏執行長、華宏新技公司葉清彬總經理、長行生物科技陳梧桐總經理、華宏新技葉清彬總經理、月光半導體製造周光春資深副總經理、國巨王淡如營運長、鑫科材料蔡松釗董事長、太普高精密王祈蓀董事長等人。

(工商 )