隨著進口商使用免稅配額購買的大豆船貨完成清關，中國11月從美國的大豆採購量較2018年同期大增。中國11月進口256萬噸美國大豆，2018年同期的進口數字為零，10月則為114.7萬噸。此前中國政府向進口商發放進口美國大豆的免稅配額。

路透25日報導，而2018年同期的美國大豆進口量重挫，主因是中國政府採取貿易反制措施，向大豆等美國商品加徵高額關稅後，買家不進口美國大豆。然而，因中國政府發放免稅進口配額，作為對美方釋出的善意，大豆壓榨商在最近幾個月對美國大豆進行多輪採購。

11月中國從巴西採購386萬噸大豆，比2018年同期採購量507萬噸，年減24％。隨著秋收開始，美國大豆通常會在第四季市場占有主導地位。巴西大豆出口量較10月的379.3萬噸略有增加，因買家在中國春節假期前囤貨，春節是肉類及食用油的消費高峰期。

報導稱，中國進口大豆將其壓榨成食用油，豆粕則用於龐大的養殖業飼料。同時，由於嚴重的非洲豬瘟導致中國豬隻數量減少，以及豬肉供應出現巨大短缺，大豆需求一度受到抑制。不過，中國政府表示，繼採取一系列措施提振產量後，近幾個月中國的豬隻數量開始反彈。

(工商 )