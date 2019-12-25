廖奕琁和江常輝近日在新加坡宣傳電視劇《攻星計》，江常輝飾演的菜鳥演員在戲裡和友情客串的金鐘視帝李銘順有不少對手戲演出，他打趣從頭到尾用「下跪」方式和李銘順演完，對前輩敬佩不已。

江常輝和客串演出的李銘順對戲時，笑說全程難免會緊張，從頭到尾都以「下跪」方式來演，言語中看得出對李銘順的敬佩；有一場在廢棄空屋的戲，因為空氣悶又熱，容易汗流浹背，李銘順突然對他說：「你好油。」嚇得江常輝以為影帝是在嫌他演技過油，驚慌失措，但其實是說他太熱臉出油，鬧出笑話。

《攻》劇講的是新加坡娛樂圈生態，兩人想到入行的酸甜苦辣，像是江常輝試鏡常請假，結果被補習班辭退英文老師工作，他以樂天單純態度在娛樂圈繼續前進。廖奕琁回想當模特兒時，資歷愈淺的愈要早到，這次在新戲飾演情感豐沛的大明星，有不少場哭戲，就怕哭不好，拉著江常輝私下練哭功，還跑去體驗卡丁車用飆速換情緒大出走。

(中時 )