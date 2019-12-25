每到選舉228事件就會被提出撕裂族群和諧，12月24日早上由合一行動聯盟召集人彭迦智、藍天行動聯盟主席武之璋，一起號召在228紀念碑前抗議民進黨隱匿大量228事件的證據，並要求公開辯論，為何國史館裡的證據民進黨視而不見，只憑口述野史透過不實的虛構不斷散佈謠言，煽動恐懼與對立，以攫取政治漁翁之利，這點也是台灣族群問題難以彌合一直存在的障礙，可追求正義與維護正義的政治，才是彌合族群衝突的根本方法，而人權與民主才能永續展，才是轉型正義的最主要目的。

合一行動聯盟指出，許多人說二二八事件的起因是「外省人」跟「本省人」有衝突，也有人說是所謂的「政治問題、經濟問題、文化問題」。關於政治問題，民進黨說法說當時陳儀的確任用了許多外省人到台灣，卡位沒有任用資格的人擔任老師。但事實是陳儀僅花1年4個月，使用短期訓練打破公教人員任用資格，使數萬台灣人進入政府單位工作，更多228事件的事證資訊都被大量掩蓋。

合一行動聯盟表示，民進黨成立轉型正義委員會，4年下來只處理跟228事件有關的議題，但台灣有更多需要被平反的事情。比起228事件，原住民在過去的歷史中也遭遇許多不公不義的部分更需要平反，台灣在400年前即有「原住民族」有自己的語言、文化、習俗、土地、主權，但漢人從明、清時期大量移民台灣剝奪了「原住民族」的一切，讓他們在最熟悉的土地上流離失所。

合一行動聯盟質疑，漢人的228轉型正義有賠償條例，為什麼對「原住民族」卻沒有呢？因此聯盟要求政府應該比照228轉型正義賠償條例的立法精神，訂定一個「原住民族轉型正義賠償條例」，才能真正彰顯種族融合與轉型正義。

(中時 )