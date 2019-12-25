國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於25日上午前往基隆市安樂區的幼兒院關懷學童日常生活，並現場發放聖誕禮品給幼童。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於25日上午前往基隆市安樂區的幼兒院關懷學童日常生活，並現場發放聖誕禮品給幼童。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於25日上午前往基隆市安樂區的幼兒院關懷學童日常生活，並現場發放聖誕禮品給幼童。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於25日上午前往基隆市安樂區的幼兒院關懷學童日常生活，並現場發放聖誕禮品給幼童。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於25日上午前往基隆市安樂區的幼兒院關懷學童日常生活，並現場發放聖誕禮品給幼童。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於25日上午前往基隆市安樂區的幼兒院關懷學童日常生活，並現場發放聖誕禮品給幼童。（吳康瑋攝）

聖誕節讓在地幼兒大快樂，國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於25日上午前往基隆市安樂區的幼兒院關懷學童日常生活，並現場發放聖誕禮品給幼童，她指出，今年聖誕節剛好全台回暖，大家有個暖暖的好天氣，可是台灣空氣汙染越來越嚴重，這種難得的好天氣只會銳減，她呼籲大家，不只要從日常注意空汙問題，更要從平常生活中，就積極節省電力及能源，才可以留給下一代更好的環境。

宋瑋莉談到電力、能源需求方面的政見，她指出，在能源用量日益上升的未來，政府應該積極尋找多種「有效」的替代能源，已確保我國的用電需求，並且不應該再興建高汙染的燃煤發電廠，已有的發電廠電量也應該逐步減少，不然只會讓空汙問題越來越嚴重，更甚會殘害下一代的幸福、健康。她並指出，若科技要進步，勢必要有足夠的電力及能源的補充，但若一昧的使用高汙染的發電渠道，只會造成孩子的成長環境受到高汙染來侵害，此種顧此失彼的現行政策，她代表在地市民拒絕這種行為，並強調已有許多電廠悄悄增加發電量至滿載，增加空汙排放量，會殘害市民健康。

宋瑋莉怒批，深澳電廠如果再重新興建，勢必造成空氣汙染，並且直接影響本市空氣品質，台電對其周圍瑞芳地區民眾，進行提供高回饋金，以取得多數同意的做法，她身為一個候選人，更是基隆在地的一位母親，是絕不能苟同。她強調，若興建後的污染程度一定涵蓋基隆市，並對市民的健康造成嚴重影響，並說，待自己上任後，絕對堅決反對深奧燃煤電場的興建，並強力推動逐步減少電廠的發電量，絕對會確實減少基隆在地的空氣汙染。

蔡適應競選總部於25日成立賄選小組，由總部副主委施世明擔任召集人，議員鄭文婷、律師蔡家豪、許育誠為小組成員，民進黨中央黨部反賄小組召集人邱太三、執行長連立堅也出席記者會，宣佈除在地的反賄選行動，中央黨部反賄小組也將緊盯每一個訊息。

(中時 )