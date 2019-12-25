蔡政府執政強推黨產條例、促轉條例，遭藍營砲轟東廠再現，更激起藍營激憤，喊出「下架蔡政府」口號。前司法院副院長蘇永欽下午在國民黨舉辦的「護憲座談」上表示，民進黨長期炒作久遠歷史，在政治上得到選票，讓國家活在歷史夢靨，社會恐難以成熟，國民黨上任若重蹈民進黨「雙重標準」立場，恐漾起更大的適得其反。

國民黨今天舉行「護憲座談」，在第二輪問答階段，有學生提問，民進黨推動的黨產會、促轉會等違憲機關，假如國民黨果真執政，要如何調整改革找到平衡，若一上任立即廢除黨產會，是否又被質疑溯及既往？

資深媒體人董智森直言，「很多事情就是要政治解決」，痛批民進黨鴨霸，擺出「我就是違法違憲，你拿我怎麼樣，反正我有選票」，導致多個單位被黨產會、促轉會破壞，告到法院都無法審查，因為蔡英文提名的大法官不願解釋、擺爛，如今從上到下都在等待政治解決，也就是用選票化為力量，才有辦法解決。

前司法院副院長蘇永欽說，民進黨長期炒作久遠歷史，在政治上得到選票，但其實年輕、中生代大多不知道，這都是自己出生之前的事情，此作法確實在民主國家很少見，應該是不正常；現在不該由誰來審判，轉型正義在每個國家情況不同。

蘇永欽表示，若一直重複20年前、50年前、100年前的事情，讓國家活在歷史夢靨裡頭，他引述前英國首相邱吉爾曾說，「當不斷回頭爭一些事情，就會忽略明天」。他強調，台灣最可貴是沒有流血就成功民主改革。

蘇永欽說，若民進黨下台，由另一政黨上台，也用同樣方式去清算民進黨舊帳，如此一來，國家不會進步，若以此騙到選票，社會難以成熟，不希望看到此結果。

蘇永欽期許國民黨，上任後若重演民進黨執政後雙重標準，恐怕漾起更大的適得其反效應，在野時要想清楚政策，才能重拾民眾信任。

(中時 )