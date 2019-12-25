第二場2020總統大選政見發表會於今天登場，面對綠營認為世界格局呈現美國、日本等民主國家與大陸對抗的格局，我方應該加入美日陣營的說法，親民黨總統候選人宋楚瑜予以駁斥，點出美國、日本跟大陸不是只有對抗關係。

宋楚瑜表示，總統是國家領導人，有如一條船的船長，把舵時要把對方向，作為船長最重要的責任是了解風向與國際形勢，如果讓各國必須在兩岸之間二選一，對我們不利。2020必須面對大陸美國日本三大經濟體重新合縱連橫，如果台灣遠離大陸固然軍事上更安全，但經濟上也少了很多機會。

宋楚瑜指出，台灣過去以為美國日本一定會站在同一陣線，然而明年日本要辦奧運，而且美國要減少駐日本的美軍並提高日本負擔的軍費，此外韓日關係越來越緊張，日本是否會因此選邊站？這兩天大陸與日本領導人在北京和成都會談，就是一個信號。

而大陸與美國也不是只有對抗關係，美國明年要舉行大選，川普需要爭許大陸農產品市場，提升選情。我們是否會因為站錯邊被邊緣化？台灣位子在哪？台灣和美國與大陸都有長期綿密經貿往來，宋楚瑜當總統能穩定兩岸關係，在陸美日三強博弈中，讓我們站穩位子。

宋楚瑜在尾聲中強調，親民黨未來一定能帶領台灣，他以八個字總結，就是「變中求穩、穩中求勝」。親民黨未來定能為台灣創造大局。

(中時電子報)