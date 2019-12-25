謝謝主持人，剛才仔細聆聽韓國瑜市長的說法，其實跟上一次政見會他講的都差不多一樣，我以為今天他會實實在在地說他的政策，結果沒有，還是在講上一次講的很多捕風捉影的事情。

我上次要謝謝他肯定我是單純善良，除了單純善良之外，我想還要再說，我其實是滿能幹的，而且很會做事。把2016年經濟的頹勢，能夠翻轉到今天，我們變成四小龍第一名，我剛才講的，不就是告訴你說，這整個翻轉的過程嗎？

那你說2016年的「苦」，那確實是因為國民黨執政末期的事，2017年的「忙」是因為國際情勢的轉變，我們也在進行很多的改革，2018年的「翻」是因為我們開始翻轉整個情勢，2019年的「亂」，就是一個背棄了承諾的市長跑出來選，而且他的言論引起社會很多的爭論。

今天除了是聖誕節，也是行憲紀念日，也是韓市長就職一週年，但上禮拜，有數十萬人上街頭要罷免市長，這創下台灣有史以來的紀錄，韓市長說過，不要在乎冷冰冰的民調，要在乎熱呼呼的民心，這數十萬人上街頭，難道不就是熱呼呼的民心嗎？

接下來我想要回應宋主席剛才談的《反滲透法》這件事。近來，台灣社會普遍對於中國全面滲透台灣存在著一種恐懼感，希望政府拿出具體作為，但政府要作為，必須要有法律依據。反滲透法已經在立法院討論過一段時期，而這樣的立法，很多民主國家也都在做。

去年的六月，澳洲通過了「反外國干預法案」，英國政府也在上個禮拜，宣布要修改「間諜法」。許多民主國家，都在立法防堵中國越來越多的滲透，和對內政的干預。

台灣比這些國家，更直接面對中國的各種威脅跟滲透，但國內卻有一些人，把阻止我們建構民主防護網的機制，把它視為是一種挑釁，把它視為是一種戒嚴，我覺得這都是非常負面、不可取的看法。

我想如果把《反滲透法》說成挑釁、戒嚴的話，北京會很欣慰；但國際社會一定覺得，這是不可思議的事情。

政黨國內競爭很正常，但對外時，大家應該有一致的國家認同。如果要反對《反滲透法》也可以，就請指出這草案中，哪一個滲透行為，是你覺得不需要禁止、不需要處罰的？請具體說明，真的不要只有空洞的形容詞。

與其爭論要不要有《反滲透法》，倒不如就具體內容，在立法院審議的過程中大家好好討論，不需要口水，不需要扣帽子。我相信在立法院，只要大家坐下來好好談，立法院是有足夠時間、空間給大家充分討論。

接下來，我要利用第二輪的發言，來談一下我的能源政策。

韓市長曾批評我的能源政策，是「用肺發電」，他還跟馬前總統一起開記者會，不僅表示要重啟核四，還說政府蓋風電場要花兩兆，電價要上漲五成，我要鄭重地告訴大家，這些都是謠言。

政府發展風力發電，不是花2兆蓋電廠，而是帶動民間上兆投資，到2025年，帶動1.2兆國內產值，2萬個就業機會。如果政府不買風電，難道要買更貴的核電，買更多的火力發電嗎？而綠能的成本會越來越便宜，不會有2兆的問題，也不會造成電價大幅上漲，更別說漲五成。

最近也有些報導在誤導大家，以為歐盟要把核能納入綠能，其實歐盟理事會已經澄清，他們只是尊重各國對應能源配比的決定，像是德國也重新宣示非核家園的立場。

馬前總統曾宣示，要在2015年完成國內第一座離岸風場，結果他跳票了。以至於台灣的電力結構，繼續被鎖死在燃煤跟核電裡，也繼續製造核廢料的難題。

我做總統後，全力推動綠能的發展。不管是太陽光電，或是離岸風電，這三年多來都已經打下重要的基礎，陸續地展現出成績。

太陽光電的裝置量，已經是馬政府時期的將近三倍。第一座離岸風電的示範風場，也已經完工開始商轉。

國際上最熱門的綠能產業以及外資，都來台灣投資，甚至把台灣當作亞洲綠能發展的樞紐。

更重要的是，國內的綠能產業，也開始站穩腳步，要在將來有更大的綠能需求當中去擴展我們在國際上的市場。

我要提醒我的對手，特別是韓市長，現在有越來越多國際大品牌公司，都開始要求，他們的供應鏈，要用更多綠電。

為什麼Google要在台南投資260億、設置第二個資料中心？關鍵的原因就是因為台灣供電穩定，而在綠電供應的條件上，我們勝過其他的競爭的國家。

這些國際品牌要的綠電，並不包括核電。換句話說，如果綠電供應不夠，他們就不會選擇台灣，台灣就沒有國際競爭力。

我原先以為，隨著國際局勢的變化，國民黨會有所反省。沒想到，韓市長和他的團隊，繼續用落伍的觀念在批評綠能。我看過韓市長的2035計畫，他甚至要到2025年後，才要全力衝刺綠能。

我幫韓市長算過，照你的2035計畫，你的核能至少要占比百分之二十五。要達到這個目標，不只是要核四，還需核五，甚至還要有核六，等於台灣同時有三個全速運轉的核電廠，產生的核廢料多驚人、風險有多大，你要不要問一下新北市民的意見呢？

核四廠位在人口密集的北部都會區，一旦發生事故，後果不堪設想。

我們的能源政策不是「用肺發電」；如果重啟核四，繼續在台灣使用核電，才是「用命發電」。

韓市長的競選主任委員朱立倫曾說過，「核四根本不應該存在。核廢料的處理一直是新北市的痛，若這個問題無法處理，憑什麼使用核能？」這段話我完全同意。

我想請問韓市長，在主張重啟核四的同時，核廢料的問題有解了嗎？

我想告訴大家，現在核能占發電的比例並不大，大概只占10％左右，並不是這麼難以取代。

從國民黨執政時期的缺電，到現在的不缺電，再到有能力進行能源轉型，蔡英文做到了。

下一個階段，我們會繼續推動能源轉型。預計到2025年，綠能發展會帶來上兆元商機，創造超過三萬個工作的機會。台灣將會趕上「綠色供應鏈」的熱潮，成為亞洲綠能發展的典範。

至於空汙，我要告訴韓市長，因為國民黨長期錯誤且怠惰的能源政策，才會讓空污問題遲遲無法改善，現在國民黨卻把帳算在民進黨身上，這非常不公平。

2016年我一上任，就提出新的空污防制計畫。在這三年半的努力下，我們針對國營事業、工業鍋爐、交通工具的改善、減排，投入大量補助。

我知道我們還可以做得更好，我們也會做得更好，但是請國民黨不要忘記，空污最嚴重的時候，就是在國民黨執政的時候。我們可以接受檢驗，不過我要提醒國民黨，批評之前，先想想自己以前的表現。

韓市長很愛拿火力發電的空污，來質疑我們。不過，請不要忘記，中火的10部發電機組，全部是國民黨，決定要蓋的。

中火燃煤量最大是2014和2015年，一年都在1800萬噸左右。你的副手跟國政顧問團成員，分別是當時的行政院副院長，以及經濟部長和環保署長。我們會持續來進行空污的管控，讓空污不再是台灣的負擔。

(中時 )