有房、有車、工作薪水佳、稅繳得多，未來向銀行借款將更容易、更快速。金管會主委顧立雄25日表示，已指示聯徵中心介接政府資訊平台，強化行為數據應用，未來將有利消費者取得銀行融資。

聯徵中心董事長郭建中表示，今年已連結經濟部商業司的有限合夥與商業登記資料；第二種是國貿局進出口廠商登記資料，聯徵的會員即銀行可進入資料庫查詢企業的相關資料，強化授信時的信用參考。

明年1月就將介接個人的相關行為數據，郭建中說，共有三項會在2020年的1月15日左右上線，一是財政部個人財產及所得資料；二是勞保局職業投保資料；三是交通部駕籍與車籍資料，也就是個人相關財產、報稅紀錄、勞保投保資料、擁有的車輛等，也都會在明年初加入聯徵中心，銀行在提供一般民眾信用貸款或相關授信時都可參考，讓民眾可更快速取得資金。

顧立雄是在聯徵中心資安頒獎典禮時表示，因應金融科技發展，金管會已核准三家純網銀設立，除了會提高整體金融業競爭力外，聯徵中心也將隨著三家純網銀的加入，強化資料庫內容，讓信用體系更加完整。

且為了達成普惠金融政策目標及配合國家發展計畫，金管會指示由聯徵中心介接政府資訊平台，強化行為數據應用，也有利消費者取得銀行融資。

也就是未來可能金融服務數位化、行動化，民眾未必需要再跑銀行繳交薪資所得證明、或相關財產資料，因為銀行上聯徵都可以查得到，民眾借款將可更方便。

(工商 )