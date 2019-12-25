國民黨總統候選人韓國瑜國政顧問團24日召開記者會指出台股雖創新高，但錢都被外國人賺、股市上漲對庶民而言無感。金管會主委顧立雄25日接受媒體訪問時提出二點反擊，他認為一、台股有六成是國人持有，二、金融商品很多不一定要直接買台股也能分享上市櫃獲利，「為何一定要90％是台灣股民、全民瘋台股，這是什麼想法，不太能理解。」

韓國瑜國政顧問團昨日召開記者會指出，股市雖到了1萬2千點，但絕大多數股市上漲都是在台積電、大立光、聯電，而這三檔多半是外資持股，顯示股票上漲的財富都被外國人賺走。

顧立雄表示，台股裡面外資再怎麼樣就占四、五成，另外有近60％都是國人持有，台灣作為國際化市場本來就是所有人都可以進來投資，依照每人投資策略來分享上市櫃所努力的成果，沒有必要區隔是本國人還是外國人賺走的。

顧立雄進一步表示，現在市場上金融商品多元化，也沒有必要一定要到現貨市場買股票，買台股基金也是參與、買ETF也可以分享上市櫃獲利果實，為什麼一定要90％是台灣股民、全民瘋台股，「這是什麼想法，不太能理解。」

(工商 )