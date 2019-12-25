金管會主委顧立雄今（25日）參加「金融聯合徵信中心金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會」致辭時指出，台灣也正在比照日本的CRIN信用資訊系統分享模式，研議讓銀行業及證券業得以分享查詢不同業別負面信用資料，預計這項信用資料交換措施能在2020年順利上線，將對銀行業及證券業營運發展均有所助益。

顧立雄指出，聯徵中心是我國唯一完整蒐集與建置跨金融機構之信用資料服務機構，自成立40餘年以來，提供會員信用紀錄及營運財務資訊，有效發展金融業徵信輔助機制，對於提升全國信用制度健全扮演關鍵角色。

顧立雄進一步表示，為推動跨業別信用資料交換，金管會2019年邀集聯徵中心、銀行公會、證交所及證券商公會等機關，比照日本的CRIN信用資訊系統分享模式，研議讓銀行業及證券業得以分享查詢不同業別負面信用資料，預計明年就可上線。

顧立雄表示，目前也在推動「電子支付機構及電子票證發行機構管理法制整合」，修正重點除擴大金流核心之業務，並新增金流附隨業務及金流相關衍生業務，例如辦理國內外小額匯兌業務、紅利積點整合及折抵代理收付實質交易款項等，以打造完整支付生態圈。同時開放跨機構金流服務，達到跨機構資金移轉及通路共享。

為落實電子支付機構對收款使用者的風險控管政策，本會於本年度亦已修訂電子支付機構業務管理規則，明定電子支付機構須把合作的商家資訊報送聯徵中心，以建立電子支付機構與收款使用者往來情形資料庫，提供電子支付機構查詢，並與信用卡收單機構交換利用該等資訊。這些資訊交換發展將更能促進交易便利性。

顧立雄表示，因應金融科技發展，2019年度已核准設立三家純網銀，除提高整體金融業競爭力外，聯徵中心也將隨著三家純網銀的加入，強化資料庫內容，讓信用體系更加完整。又為達普惠金融政策目標及配合國家發展計畫，本會更指示由聯徵中心介接政府資訊平台，除強化行為數據應用外，亦有利消費者取得銀行融資。

顧立雄也肯定聯徵中心在今年世界銀行發布《2020經商環境報告》之「信用資訊指數」評比項目，已連續第6年獲得滿分佳績，且聯徵中心開發的「住宅貸款統計及產業財務統計等查詢網」，也獲頒國發會108年度「資料開放應用獎」評比第一名，這些優異成果除展現聯徵中心積極推動業務外，也需仰賴金融機構協助配合才能達成。

(工商 )